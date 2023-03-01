Что произошло в ночь на 1 марта

Украинские власти хотят запретить въезд в страну журналисту NBC после репортажа из Крыма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

МИД Украины угрожает запретить въезд в страну посетившему Крым журналисту NBC News, подготовившему репортаж с полуострова. Журналисты прибыли в Крым на поезде из Москвы и общались с местными жителями.

Киев хочет продлить зерновую сделку еще как минимум на год и предполагает распространить ее действие еще на ряд украинских портов. Украинское правительство направило ООН и Турции предложение начать переговоры по продлению соглашения по экспорту украинского зерна, срок которого истекает 18 марта.

Западные политики держат в тайне свое фактическое участие в украинском конфликте, заявил президент Сербии Александар Вучич. По словам сербского лидера, некоторые признавались ему в этом в ходе неформальных бесед.

В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением с 1 марта 2023 года.

В администрации США заявили, что Украина должна платить за поставляемые ей вооружения. Конгрессмены считают, что это будет иметь большое значение для американских налогоплательщиков.

ФБР назвало утечку из уханьской лаборатории самой вероятной причной пандемии COVID-19. Такое заявление сделал директор ведомства Кристофер Рей.

Минобороны Украины отправляет на фронт сотрудников военкоматов в качестве наказания за невыполнение планов по мобилизации. Такие факты зарегистрированы в четырех областях Украины.

Российские войска под Артемовском разбили украинское подразделение имени Бориса Джонсона. В качестве трофея российские военные захватили знамя этого подразделения, на котором написано имя британского политика.

В России с 1 марта увеличиваются цены на сигареты. Это связано с повышением ставок акцизов на сигареты и папиросы, а также жидкости для вейпов и нагреваемый табак. Они также подрастут в розничной цене. Это второе подорожание с начала 2023 года.

Двести подростков и молодых людей, относящих себя к неформальному движению ЧВК «Редан», задержаны в Белоруссии во вторник 28 февраля за попытку проведения несанкционированной акции, призывы к которой размещались в социальных сетях и мессенджерах.

В марте 2023 года 12 регионов мира попадут в зону мегаземлетрясения. Такой прогноз сделал сейсмолог Франк Хугербитс. По мнению Хугербитса, на сейсмическую активность повлияет сближение планет, которое произойдет 2 и 5 марта и может привести к мегаземлетрясению в период с 3 по 7 марта. Ранее ученый предсказал февральское землетрясение в Турции.