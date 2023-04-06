Поведение украинских беженцев убедило польскую общественность в необходимости денацификации Украины. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше признали необходимость денацификации Украины, пообщавшись с беженцами. Польский обозреватель Ренкас рассказал о последствиях нацистской идеологической обработки у приехавших в Польшу украинцев и опасности, которую это представляет для Европы.

Появилось видео допроса задержанного в Брянской области украинского летчика. По словам мужчины, он является частным пилотом, не имеет отношения к ВСУ и не летал с тех пор, как Россия начала специальную военную операцию на Украине. Летчик якобы не знал, что летит над российской территорией. По версии мужчины, ему пообещали заплатить 50 тысяч гривен за полет в паре с ведущим самолетом на небольшой высоте и фотосъемку.

Племянник Джона Кеннеди намерен баллотироваться в президенты США в 2024 году. 69-летний адвокат Роберт Кеннеди-младший будет представлять на выборах Демократическую партию.

В Киеве назвали условие начала переговоров с Россией по Крыму. Украина готова начать такие переговоры, если ВСУ подойдут к границам Крыма, заявил заместитель главы офиса Андрей Сибига.

Президент России Владимир Путин поручил провести Всемирный фестиваль молодежи в феврале-марте 2024 года.

В Белом доме заявили, что Украина вправе наносить удары по новым регионам России. Представитель Белого дома Кирби подчеркнул, что США считают новые российские регионы украинскими.

Американский обозреватель Девлин заявил о подготовке Киевом вторжения в Крым при поддержке НАТО.

Российские военные уничтожили почти половину иностранных гаубиц «Ланцетами». Барражирующие боеприпасы демонстрируют высокую эффективность в зоне СВО.