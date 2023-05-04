Что произошло в ночь на 4 мая

В Киеве и Одессе прозвучали взрывы и сработали системы ПВО. Фото: REUTERS

Несколько взрывов прогремели в Киеве и Одессе в ночь на 4 мая 2023 года. Украинские СМИ сообщили о как минимум восьми взрывах. Уточняется, что в обоих городах сработали системы ПВО. Незадолго до этого в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога.

Украинский конфликт практически подошел к концу, считает правозащитник из США Аджаму Барака. Он также назвал «отчаянной» попытку Киева организовать «контрнаступление», поскольку она заранее обречена на провал.

Российские космонавты Сергей Прокофьев и Дмитрий Петелин вышли в открытый космос в среду, 3 мая. Целью выхода является перенос с модуля «Рассвет» на многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» шлюзовой камеры.

Госдеп США предупредил американцев на Украине о повышенной опасности ракетных атак. Американское посольство призвало находящихся на Украине граждан США не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

В поселке Ильский Краснодарского края загорелся резервуар нефтеперерабатывающего завода в ночь на 4 мая. Сообщается, что причиной ЧП стало падение беспилотного летательного аппарата. Пожар уже ликвидирован.

В России разработали новый дрон «Упырь» для нанесения ударов в глубине фронта. Сообщается, что первая партия дронов уже прошла испытания в зоне боевых действий.

Реальная политическая власть в США находится в руках жены президента Джилл Байден. Такое мнение высказал обозреватель Брэндон Вейхерт. Журналист назвал Джилл Байден де-факто «первой женщиной-президентом США» и отметил, что такое положение является пугающим.

Беспилотный летательный аппарат упал на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Ростовской области. Губернатор Василий Голубев сообщил, что инцидент произошел в районе села Киселевка Красносулинского района в ночь на 4 мая. БПЛА врезался в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода и взорвался.