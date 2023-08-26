Что произошло в ночь на 26 августа

Беспилотник уничтожен на подлете к Москве в ночь на 26 августа. Фото: REUTERS

Российские подразделения ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Москве в ночь на субботу 26 августа. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

Минобороны РФ проинформировало, что ВСУ использовали беспилотник самолетного типа при попытке атаки на объекты на территории Москвы и области.

Московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметево приостановили работу как на прием, так и на отправку авиарейсов после того, как на подлете к Москве был уничтожен БПЛА самолетного типа. Через некоторое время работа всех трех аэропортов была возобновлена.

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