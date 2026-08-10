ВСУ атаковали Нижнекамск, Путин прибыл с визитом в Бурятию, Минтранс предлагает контрактную систему: главные события 10 августа

Девять из 13 жертв атаки ВСУ на Нижнекамск погибли в хостеле Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

Один из беспилотников во время утренней атаки на Нижнекамск попал в жилой объект — хостел, где погибли девять из 13 человек, ставших жертвами атаки. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

«В этом районе был подвержен удару жилой объект — хостел, где погибли девять человек. На месте сейчас проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

Массированный налет беспилотников на промышленные и гражданские объекты Татарстана произошел утром в понедельник, 10 августа. В Нижнекамске в результате атаки зафиксированы разрушения, десятки местных жителей получили ранения.

В Министерстве здравоохранения Татарстана сообщили, что основной причиной серьезных травм у пострадавших стали поражающие элементы, находившиеся в беспилотнике.

В республике ввели необходимые меры безопасности, экстренные и оперативные службы продолжают работать на местах происшествий. Глава Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования семьям погибших. В регионе объявлен траур.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте. На месте разрушенного хостела продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В посольстве России в Сербии назвали подстрекательством к насилию вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса главе киевского режима Владимиру Зеленскому о якобы «помощи европейцев в убийстве русских». В дипмиссии отметили, что такие заявления аморальны, учитывая память Белграда о жертвах Второй мировой войны. Российские дипломаты выразили возмущение и напомнили, что такие действия подпадают под уголовную ответственность в России, Сербии и Германии.

Президент России Владимир Путин во время своего визита в Бурятию рассказал, что был поражен, впервые в юности выехав за пределы его родного Ленинграда и увидев то, каким невзрачным может быть город. Это произошло, когда он поехал на соревнования подростком.

«Я вырос в Ленинграде и не мог представить, что существуют города без гармонии в застройке», — отметил российский лидер, подчеркнув, что работа специалистов по планированию городской среды и пространственному развитию важна, так как формирует культурный код людей.

Путин также призвал не допускать депопуляции территорий и поддерживать маленькие города. Российский лидер предложил «найти оптимальное, сбалансированное решение, имея в виду сегодняшние возможности использования современных технологий, использования интернета и искусственного интеллекта».

На территории промышленного предприятия в Тюменской области произошло возгорание на после падения нескольких беспилотников украинской армии. Как сообщил губернатор региона Александр Моор, на месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Ситуация находится под его личным контролем.

Министерство транспорта России предложило перевести общественный транспорт на контрактную систему с регулируемыми тарифами. Министр транспорта РФ Андрей Никитин заявил, что сейчас 40% перевозчиков сами устанавливают цены, что вызывает нерегулируемые тарифы на многих маршрутах. Предлагается ввести государственное регулирование тарифов в регионах, где заказчики (регионы или города) будут определять график движения, время работы и класс транспорта, что сделает перевозки более стабильными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Среди жертв маленькая девочка, девять человек погибли в хостеле: хроника атаки украинских БПЛА на Нижнекамск 10 августа