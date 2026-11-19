Песков: Путин не общался с Маском в первый день саммита АТЭС в Китае. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

У президента России Владимира Путина не было общения с американским предпринимателем Илоном Маском в первый день саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Его не видели», – заявил Песков, отвечая на вопрос ТАСС, было ли у президента на полях саммита какое-то общение с Маском и обсуждали ли они «Старлинк» и «Рассвет».

До этого журналисты заметили похожего на американского миллиардера и предпринимателя Илона Маска человека в кортеже американской делегации на саммите АТЭС в китайском Шэнчжэне.

Встреча Путина, Трампа и Си в Китае: Прямая трансляция

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что договоренностей о проведении встречи между Путиным и Маском на полях саммита АТЭС нет.

В октябре российский лидер сообщил, что наша страна поддерживает тесные контакты с США по космической тематике, включая взаимодействие с предпринимателем Илоном Маском. Потому что на орбитах важно не мешать друг другу, соблюдать определенную дисциплину и порядок.

Напомним, президент США Дональд Трамп и американская делегация прибыли в Китай во второй половине дня 18 ноября. Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели короткую беседу на торжественном приеме в честь участников саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

До этого, как сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, Путин и Си Цзиньпин обсудили все наиболее острые вопросы международной и региональной повестки во время переговоров 18 ноября на полях саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне.

Главным же событием нынешнего саммита в Китае станет встреча российского, американского и китайского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Начало переговоров планируется на 09:30 по московскому времени 19 ноября.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предстоящую встречу Путина, Трампа и Си Цзиньпина, назвал её знаковой. По его оценке, сам факт такого саммита способен стать весомым сигналом для всего человечества о важности диалога для решения глобальных проблем.