О магазине Аксон

Все, что нужно для дома, можно приобрести в сети магазинов Аксон, — мебель, сантехнику, предметы интерьера, инструменты, материалы для ремонта и многое другое.

16 магазинов из сети Аксон располагаются в 10 областях, 14 городах. Общая площадь торговых площадок составляет около 100 тысяч кв. км, на которых можно разместить большую часть ассортимента крупных товаров, таких как мебель.

Ежемесячно магазины сети посещают около 500 тысяч человек. А в интернет-магазин заходят около 1 миллиона человек в месяц.