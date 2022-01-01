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Скидочные купоны на товары гипермаркета AKSON

В магазине есть строительные и отделочные материалы, мебель, все для сада и огорода, автотовары, электроника. Также представлены изделия для сооружения кровли, систем канализации, водоснабжения и другие товары. Участвуя в акциях и применяя промокоды в АКСОН, можно покупать со скидко ... й любые позиции из каталога. Постоянные покупатели могут участвовать в дисконтной системе и получать баллы за каждый рубль, потраченный в магазине. Мы собрали на этой странице все доступные варианты экономии, действующие сегодня.


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Специальные предложения от АКСОН

О магазине Аксон

Все, что нужно для дома, можно приобрести в сети магазинов Аксон, — мебель, сантехнику, предметы интерьера, инструменты, материалы для ремонта и многое другое. 

16 магазинов из сети Аксон располагаются в 10 областях, 14 городах. Общая площадь торговых площадок составляет около 100 тысяч кв. км, на которых можно разместить большую часть ассортимента крупных товаров, таких как мебель.

 

Ежемесячно магазины сети посещают около 500 тысяч человек. А в интернет-магазин заходят около 1 миллиона человек в месяц.

Ассортимент магазина Аксон

Товары магазина Аксон разделены на более 20 категорий. В каждой категории присутствуют товары от разных брендов, можно найти ассортимент на любую сумму, а также принять участие в акциях со скидками. 

  • Мебель DIY — это одна из самых главных категорий магазина Аксон. Здесь находится мебель для всех комнат квартиры, которую можно собрать самостоятельно, как конструктор. 

  • Также есть отдельная категория мебели, в которой можно приобрести уже собранную, готовую продукцию.

  • Строительные материалы — строительные смеси и все, что нужно для строительства и ремонта. 

  • Пиломатериалы.

  • Водоснабжение.

  • Электротовары.

  • В разделе «Керамическая плитка» можно найти отделочные материалы для декорирования в любых стилях.

  • Инструменты — в этой категории все, что нужно для проведения ремонта своими руками, а также расходные материалы. 

Кроме этого, в магазине Аксон есть и другие категории товаров: автотовары, бытовая техника, товары для хобби и отдыха, электроника для умного дома, садовые принадлежности, осветительные приборы. 

 

Все купленные товары магазин Аксон доставляет в течение двух часов, а также их можно забрать самовывозом в течение получаса.

Акции магазина Аксон

Магазин Аксон радует своих покупателей акциями, выгодными бонусами и скидками.

Каждый клиент, который сделал покупку на сумму не менее 500 рублей, может получить бонусы за отзыв о товаре. Отзыв нужно написать объемом от 150 символов на странице сайта интернет-магазина Аксон и приложить к нему фото своей покупки. 

Также на данный момент в магазине действует акция с бесплатной доставкой. Для этого нужно сделать заказ на сумму от 8900 рублей весом до 300 кг.

Все акции имеют срок действия. Следите за новыми акциями в специальном разделе интернет-магазина Аксон.

В магазине действует система кэшбэка — чем больше сумма покупок, тем выгоднее цена. Ставку кэшбэка в 5% можно получить, если за три предыдущих месяца сумма покупок была до 20 000 рублей. Если сумма покупок за этот период было до 100 000 рублей, то процент кэшбэка становится уже 10%. А если выше 100 000 рублей — 15%. Полученные бонусные баллы можно потратить на будущие покупки. 

 

Оптовые покупатели могут получать индивидуальные скидки и особый процент кэшбэка. А также им доступна отсрочка платежа на срок до одного месяца.

Как активировать промокод на сайте Аксон

Купон магазина Аксон — это еще один способ покупать выгодно и со скидками. Промокод Аксон действует на определенную категорию товаров и в течение некоторого срока. Если у вас есть от магазина Аксон промокод на скидку, то вы можете использовать его:

  1. Выберите нужный товар и нажмите на кнопку «В корзину».аксон промокод

  2. Добавьте таким образом нужное количество товаров и перейдите в корзину, нажав на соответствующую кнопку вверху справа. купоны аксон

  3. Теперь вы окажетесь в корзине, где будут все товары, которые вы собираетесь приобрести. Здесь вы увидите сведения об оплате. На этой же странице магазина Аксон купон подлежит активации. Введите его и нажмите на кнопку, чтобы активировать. скидки аксон

Купон на скидку применится, и цена корзины снизится. Теперь можно оформить заказ.

Часто задаваемые вопросы про АКСОН

★ Что дает участие в бонусной программе АКСОН?

Клиенты могут накапливать баллы за покупки, получать дополнительные скидки в рамках акций и распродаж.

★ Для чего можно использовать бонусные рубли за покупки на сайте AKSON?

Тратить накопленные на счете баллы можно на следующие покупки в магазине, оплачивая ими до 30% цены товаров.

★ Сколько дней есть на возврат товаров в АКСОН?

После получения покупки у клиента будет 120 дней на то, чтобы вернуть остатки товаров и неподошедшие модели.

★ Как в AKSON применить промокод?

Для этого после добавления товаров в корзину нужно ввести в соответствующее поле цифро-буквенный код.

★ Где можно следить за обновлением дисконтных предложений АКСОН?

На этом портале собраны все акции, купоны и другие скидочные предложения строительного гипермаркета.

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