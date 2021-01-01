Про магазин Hoff

Название одной из крупнейших в России торговых сетей, продающих мебель, технику и товары для дома, расшифровывается как Home of furnishing, или «Дом меблировки». Здесь представлена продукция десятков популярных брендов, включая Arcos, Luminarc, Askona, Chiaro и Karcher.

Ритейлер часто запускает акции и промокоды, дающие право на скидку, и дарит ценные подарки за крупные покупки. Например, при заказе кухни в рамках некоторых специальных предложений можно бесплатно получить варочную панель, духовой шкаф или вытяжку.

В сеть Hoff входят 52 розничных магазина, включая 39 гипермаркетов, а также удобный онлайн-магазин. В них работает свыше 5200 сотрудников и их посещает более 16,5 миллионов человек в год.

Популярные товары, которые продаются в магазине Хофф

В мебельной сети можно купить все, чтобы обустроить свое жилье:

диваны и кресла разной конфигурации;

двуспальные и односпальные кровати и матрасы, спальные гарнитуры;

постельное белье, пледы, шторы, а также текстиль для кухни и ванной;

садовую мебель, качели, шезлонги, бассейны и батуты;

шкафы и стеллажи, гардеробные системы, тумбы и комоды;

освещение, включая актуальные дизайнерские светильники;

аксессуары для хранения и уборки, а также декор;

кухонную мебель, мойки и встраиваемую технику;

столы и стулья для кухни, рабочего кабинета и других зон;

посуду для готовки и сервировки, сервизы и столовые приборы;

мебель для ванной, смесители и раковины;

крупную и мелкую бытовую технику.

При этом Hoff предлагает как готовые дизайнерские решения, так и возможность самостоятельно спроектировать свою кухню или корпусную мебель, создать конфигурацию дивана, кресла или кровати на сайте магазина.

Часто есть скидочные купоны на кухни, встраиваемую технику, диваны, карнизы и шторы, товары для дома и декор.

Также на сайте есть отдельные разделы предложений со скидками и уцененными товарами.

Бонусная программа «Hoff бонус»

Владельцы карты магазина с каждой покупки получают кэшбэк в виде бонусов, равных рублям. Ими можно оплачивать до половины стоимости следующих заказов, даже если товары покупаются уже со скидкой.

Кэшбэк приходит на счет на протяжении трех дней после получения покупателем товара. При этом на первую покупку дополнительно начисляются приветственные баллы. А для списания бонусов достаточно указать номер карты при оформлении заказа на сайте или назвать его оператору при подтверждении заказа по телефону.

Чтобы участвовать в бонусной программе, достаточно в корзине при оформлении покупки поставить галочку на пункт «Хочу получить бонусную карту» или заполнить анкету на сайте гипермаркета.

Способы оплаты покупок в интернет-магазине Хофф

Онлайн-магазин предлагает несколько вариантов оплаты. Можно расплатиться наличными при получении заказа. При этом невозможен частичный выкуп товаров из посылки.

Поддерживается оплата онлайн на сайте Hoff банковскими картами Visa, MasterCard, МИР и картой рассрочки «Халва», но не Amex и Maestro. Также картой можно рассчитаться в некоторых пунктах самовывоза и выдачи заказов.

Любой товар магазина можно купить в кредит без первоначального взноса и переплат. Для этого нужно выбрать в корзине способ оплаты «Рассрочка», заполнить анкету, подписать кредитный договор и назначить дату доставки.

Юрлица могут запросить счет на оплату и безналичным платежом перечислить магазину средства.

Несколько вариантов доставки товаров из Hoff

Гипермаркет мебели выполняет доставку заказов по всей России, пользуясь услугами транспортных компаний. Всего за 1 день покупки доставляются в Москву, Тулу, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самару, Краснодар, Ростов-на-Дону, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Сургут, Казань, Ижевск, Оренбург и Тюмень.

Если нужно сегодня же получить товары для дома, офисное кресло, журнальный столик или другой заказ весом до 15 килограммов, жители Москвы в пределах МКАД, а также города Химки могут выбрать экспресс-доставку за 2 часа на Яндекс.Такси.

Также возможен самовывоз покупок из магазинов формата Hoff Home и пунктов выдачи в магазине «Связной», отделении Почты России или на кассе «Пятерочки».

Стоимость каждого вида доставки указана на сайте интернет-магазина либо индивидуально рассчитывается при оформлении заказа. Крупные покупки и товары для дома в некоторых случаях доставляются бесплатно.

Условия возврата товара, действующие в мебельной сети

Товар, который не подошел, можно обменять или вернуть на протяжении 30 дней после его передачи магазином покупателю. Hoff сделает возврат, если это не предмет индивидуального пользования, он не был собран, не был в употреблении, сохранил свой товарный вид и свойства, а также есть чек, который подтверждает факт оплаты.

Чтобы получить обратно деньги, нужно онлайн заполнить заявку на возврат или обратиться к сотруднику розничного магазина.