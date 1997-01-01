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Промокоды МаксидоМ на Август

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Скидки от универсального магазина МаксидоМ

На сайте сети гипермаркетов Maxidom продают более 70 тыс. товаров для квартиры, дома и дачного участка. Постоянные покупатели получают скидки по программе лояльности. Они могут выбирать между фиксированным дисконтом и кэшбэком для оплаты последующих покупок. На этой странице собраны ... промокоды от МаксидоМ, дающие возможность сэкономить, если на товар еще не распространяется какая-то акция. Промокодов у продавца много, поэтому найти предложение по хорошей цене — не самая сложная задача.


Посетить МаксидоМ
Контакты МаксидоМ

Юридический адрес:
195220, г. Санкт-Петербург, ул. Фаворского, 12 (Гражданский пр., 18А)

Телефон:
8 (812) 324-55-55

Соц. сети:

vk

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Специальные предложения от МаксидоМ

Интернет-магазин Максидом: товары для строительства и ремонта

максидом

В интернет-магазине Максидом продают товары для дома, строительства и ремонта. Каталог официального сайта насчитывает более 60 000 позиций. Клиентам Maxidom предлагают всевозможные поощрения, от выгодных разовых акций и бесплатных купонов до кэшбэка и скидок по программе лояльности. Основные категории товаров:

  • материалы, инструменты и оборудование для строительства, отделки и ремонта;

  • товары для дома, дачи и автомобиля;

  • сантехника и осветительные приборы;

  • аудио и видео;

  • посуда, кухонная утварь;

  • мебель;

  • канцтовары, игрушки и многое другое.

Первый гипермаркет Maxidom открылся в 1997 году в Санкт-Петербурге. Сегодня сеть насчитывает 20 розничных филиалов в 7 областях РФ, также ей принадлежат магазины Castorama. Официальный сайт компании начал работу в 2011 году.

Актуальные программы и акции Maxidom

В магазине Максидом право на скидку можно получить несколькими способами. Все актуальные специальные предложения собраны на странице «Акции». Если зарегистрироваться на сайте, компания будет присылать уведомления о новинках и бесплатные промокоды прямо в личный кабинет или на электронную почту. Постоянным клиентам бонусы начисляются на регулярной основе. 

Карта программы лояльности

Владельцам такой карты полагается постоянный бонус 1–7% от суммы чека. Как только расходы на покупки в интернет-магазине достигают определенного уровня, участник получает новый статус и привилегии. Бонус может принимать форму кэшбэка, скидки или их комбинации в пределах положенного процента. Клиент сам определяет способ использования карты.

Для вступления в программу достаточно сделать первый заказ на сумму от 3000 рублей. Полученную карту нужно активировать и настроить на конкретный режим в разделе «Активация карты». Бонусы не сочетаются с подарочными сертификатами и оплатой по договору поручения. Их нельзя использовать при заказе большинства услуг.   

Бонусная карта Много.ру

Интернет-магазин Maxidom является партнером бонусной программы сервиса Mnogo.ru. Владельцы карт Много.ру могут зарабатывать призовые баллы при покупке на официальном сайте сети гипермаркетов. Для этого при оплате заказа онлайн нужно указать номер карты. Полученные от Максидом бонусы на скидку обменять нельзя, зато на них можно покупать разные товары и услуги. Каталог призов доступен на сайте Mnogo.ru. Участниками программы Много.ру являются еще более 200 магазинов. Карта выдается бесплатно, оформление онлайн займет пару минут.

Как применить бесплатный промокод Максидом

Чтоб воспользоваться актуальным купоном в интернет-магазине Maxidom, необязательно регистрироваться на сайте продавца и ждать сообщения об очередной выгодной акции. Все действующие специальные предложения Максидом доступны прямо сейчас на этой странице. Активировать их можно бесплатно, даже не регистрируясь.

Для получения подарка по промокоду достаточно нескольких простых действий:

  1. Выбрать акцию, скопировать код и перейти по ссылке.

  2. Заполнить корзину товарами и перейти к оформлению покупки.

  3. Ввести в специальное поле действующий промокод Максидом.

  4. Нажать «Применить», чтобы активировать скидку и продолжить делать заказ.

промокоды максидом  

Промокоды могут сочетаться с другими акциями, если в условиях нет ограничений. Иногда специальное предложение не содержит никакого кода. В таком случае нужно просто перейти в интернет-магазин по ссылке и следовать дальнейшим подсказкам. У каждого промокода ограниченный срок действия, поэтому не стоит откладывать его активацию на потом.

Доставка и оплата товаров

На доставку товаров скидки по программе лояльности не распространяются. Стоимость услуги зависит от месторасположения населенного пункта, габаритов и веса груза, способа получения (в отделении транспортной компании или от курьера). Объемный вес посылки, отправляемой в регионы, не может превышать 25 кг при максимальной длине 1,5 м. Жители городов, где работают магазины Максидом, имеют возможность заказать доставку в день покупки и на конкретное время. Подъем на этаж оплачивается отдельно, если вес товара превышает 10 кг.

 

Оплатить заказ можно на сайте онлайн или при получении посылки. В первом случае нужно использовать банковскую карту или подарочный сертификат. Если номинала последнего не хватит, оставшуюся сумму можно добавить. Если на сертификате останутся средства, они сгорят. При расчете с курьером или сотрудником отделения транспортной компании принимают наличные. В большинстве случаев доступна и оплата через терминал, но лучше уточнять этот момент.

Часто задаваемые вопросы про МаксидоМ

★ Есть ли у сайта мобильное приложение?

Нет, но клиентам доступна не менее удобная мобильная версия интернет-магазина.

★ Обязательно ли регистрироваться для покупки?

В любом случае придется сообщить ФИО и контакты. Регистрироваться необязательно, но это лишает бонусов по программе лояльности.

★ Как активировать бонусную карту МаксидоМ?

В верхней части главной страницы есть раздел «Активация карты». Нужно выбрать способ (по дате чека или номеру заказа/накладной), указать свой город и заполнить обязательные поля. На активацию отводится 30 дней.

★ Что делать, если передумал покупать товар?

От любого заказа можно отказаться до его получения без объяснения причин.

★ Где найти промокоды для скидок в этом интернет-магазине?

Все актуальные купоны продавца собраны здесь и доступны бесплатно даже анонимным гостям.

Лучшие промокоды МаксидоМ

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СкидкаГрунт-эмаль алкидная TURY с дисконтом 15%не требуется
СкидкаУспей купить круг шлифовальный REDVERG с дискотом 15%не требуется
СкидкаМинус 15% при заказе мыла GREENELLE Детскогоне требуется

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