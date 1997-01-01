Актуальные программы и акции Maxidom

В магазине Максидом право на скидку можно получить несколькими способами. Все актуальные специальные предложения собраны на странице «Акции». Если зарегистрироваться на сайте, компания будет присылать уведомления о новинках и бесплатные промокоды прямо в личный кабинет или на электронную почту. Постоянным клиентам бонусы начисляются на регулярной основе.

Карта программы лояльности

Владельцам такой карты полагается постоянный бонус 1–7% от суммы чека. Как только расходы на покупки в интернет-магазине достигают определенного уровня, участник получает новый статус и привилегии. Бонус может принимать форму кэшбэка, скидки или их комбинации в пределах положенного процента. Клиент сам определяет способ использования карты.

Для вступления в программу достаточно сделать первый заказ на сумму от 3000 рублей. Полученную карту нужно активировать и настроить на конкретный режим в разделе «Активация карты». Бонусы не сочетаются с подарочными сертификатами и оплатой по договору поручения. Их нельзя использовать при заказе большинства услуг.

Бонусная карта Много.ру

Интернет-магазин Maxidom является партнером бонусной программы сервиса Mnogo.ru. Владельцы карт Много.ру могут зарабатывать призовые баллы при покупке на официальном сайте сети гипермаркетов. Для этого при оплате заказа онлайн нужно указать номер карты. Полученные от Максидом бонусы на скидку обменять нельзя, зато на них можно покупать разные товары и услуги. Каталог призов доступен на сайте Mnogo.ru. Участниками программы Много.ру являются еще более 200 магазинов. Карта выдается бесплатно, оформление онлайн займет пару минут.