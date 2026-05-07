Магазины
Категории
Распродажи
Блог
Промокоды MoneyMan

Промокоды MoneyMan (МаниМэн) на Июнь 2026

Список рабочих купонов и акций MoneyMan. Актуальных промокодов на сегодня: 20

%
Скидка
Проверено
Первый заём бесплатно под 0%
Действителен до 23.10.2026
Использовать скидку
390Р
Скидка
Проверено
Проверка персонального кредитного рейтинга за 390 рублей
Действителен до 23.10.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Проверено
Удобное мобильное приложение для Android и iOS
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Проверено
Ответ на заявку в в течение минуты
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Проверено
Перенос даты возврата средств
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Гасите бонусами проценты по займу
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Используйте бонусы для продления займа на срок до 60 дней
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Реструктуризация займа на выгодных условиях
Действителен до 23.10.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Оформление займа через «Госуслуги»
Действителен до 23.10.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Кредитование под низкие проценты
Действителен до 25.12.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Начисляем до 600 бонусных рублей за отзывы!
Действителен до 25.12.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Быстрые займы для всех клиентов
Действителен до 25.12.2026
Использовать скидку
%
Скидка
Круглосуточное оформление займов
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Ставка от 0,0% до 0,8% в день
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Выдача займов за 10 минут
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Простой и быстрый сервис получения микрозаймов
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Привилегии для участников Бонусной программы
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Пригласи друга и получи до 1000 рублей
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Выгодные займы для самозанятых
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку
%
Скидка
Консультации о кредитном потенциале
Действителен до 23.04.2027
Использовать скидку

Лучшие промокоды MoneyMan 2026

Тип Детали скидки Код
СкидкаПервый заём бесплатно под 0%не требуется
СкидкаПроверка персонального кредитного рейтинга за 390 рублейне требуется
СкидкаУдобное мобильное приложение для Android и iOSне требуется
СкидкаОтвет на заявку в в течение минутыне требуется
СкидкаПеренос даты возврата средствне требуется
СкидкаГасите бонусами проценты по займуне требуется
СкидкаИспользуйте бонусы для продления займа на срок до 60 днейне требуется
СкидкаРеструктуризация займа на выгодных условияхне требуется
СкидкаОформление займа через «Госуслуги»не требуется
СкидкаКредитование под низкие процентыне требуется