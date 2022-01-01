Ассортимент товаров в интернет-магазине

На апрель в 2022 году в разделе сайта «Популярные продукты» происходят ежедневные обновления с купонами Сбермаркета. На часть из них действуют скидки до 30%. Здесь часто появляются фрукты, молочные продукты, овощи и товары для детей.

Популярностью пользуются мясо и птица. В разделе более 500 товаров, где на них СберМаркет предлагает промокод со скидкой 10–30%. Есть все, от свежих продуктов до замороженных полуфабрикатов.

Для клиентов соберут заказ в СберМаркет из ВкусВилла, Metro, Магнита, Дикси, Ашана, FixPrice, Магнит Косметики, Сбер Аптеки, Фоопторга и др. Разнообразие магазинов-партнеров зависит от региона. Выбрать один из них нужно при переходе на сайт.