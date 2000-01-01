Промокоды Ormatek на Август 2022

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Оформите покупку в рассрочку до 18 месяцев без первого взноса и переплаты. Есть возможность отсрочить платеж от одного до трех месяцев. Предложение действует при заказе товаров на сумму от 3000 рублей. Подробная информация представлена в разделе акции.
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Всем, кто прошел регистрацию в Программе Лояльности, будет начислено 2000 приветственных бонусов со сроком активности 15 календарных дней. Бонусы не начисляются, если Вы уже участвовали в Колесе Фортуны.
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Для всех участников Программы лояльности ORMATEK доступно повышенное списание бонусами: 25% на неакционный товар и 5% на акционный товар.
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Оплатите бонусами до 20% от стоимости неакционных и дополнительно до 2% от стоимости акционных товаров в заказе.
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предложение
Оформите покупку в рассрочку до 18 месяцев без первого взноса и переплаты. Есть возможность отсрочить платеж от одного до трех месяцев. Предложение действует при заказе товаров на сумму от 3000 рублей. Подробная информация представлена в разделе акции.
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купон
лучшее
предложение
Всем, кто прошел регистрацию в Программе Лояльности, будет начислено 2000 приветственных бонусов со сроком активности 15 календарных дней. Бонусы не начисляются, если Вы уже участвовали в Колесе Фортуны.
25%
купон
Для всех участников Программы лояльности ORMATEK доступно повышенное списание бонусами: 25% на неакционный товар и 5% на акционный товар.
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Получите скидку 5% при покупке 3-х предметов; 10% при покупке 4-х предметов и 15% при покупке 5-и и более предметов.
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