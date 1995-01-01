Про строительный интернет-магазин Петрович

На сайте самого крупного российского ритейлера товаров для строительства и ремонта можно заказать любые стройматериалы и изделия для возведения зданий, проведения коммуникаций, обустройства помещений и участков. В ассортименте магазина сегодня представлено свыше 30 000 наименований. Также торгово-строительный центр создал целую экосистему различных онлайн-сервисов, от аренды инструмента до поиска опытных исполнителей. Ими можно воспользоваться бесплатно и заказать все необходимое для строительных работ с экономией по скидочным купонам. Заказы также принимаются по номеру колл-центра и через фирменное приложение.

В 2018 году Петрович попал в топ-10 лучших интернет-магазинов России по версии аналитиков Data Insight. Компания, основанная в Санкт-Петербурге в 1995 году, помимо виртуального ТЦ, владеет сетью из 20 строительных супермаркетов, металлобазы и собственных производственных площадок.

Товары и услуги, которые можно заказать на сайте Petrovich

Хозяева жилья, делающие ремонт своими руками, профессиональные мастера и крупные строительные компании найдут в торговом центре:

стройматериалы, от кирпичей и цемента до пиломатериалов и профнастила;

ручной, измерительный и электроинструмент, сварочные аппараты, бетономешалки и леса;

электрику, включая кабели, розетки и выключатели, автоматы, удлинители и освещение;

все для водоснабжения, канализации, вентиляции и обогрева, а также печное и насосное оборудование;

лаки и краски, обои, плитку и напольные покрытия актуальных расцветок, двери и окна;

ванны и душевые кабины, раковины, полотенцесушители и смесители, кухонные мойки и краны;

любые виды крепежа: анкера, болты, дюбели, саморезы и шурупы, скрытые крепления;

все для благоустройства территории: от тротуарной плитки и стеллажей до садового инструмента и мангалов.

Также на сайте Петрович можно найти исполнителей или заказчиков работ, воспользоваться прокатом инструментов, создать визуализацию своего будущего интерьера и быстро рассчитать стоимость ремонта. Кроме того, магазин предоставляет услуги распила, колеровки красок и декоративных штукатурок, установки дверей и вывоза мусора.

Клуб друзей Петровича

Один из способов экономии на строительном шопинге, помимо публикуемых нами промокодов, — программа лояльности торговой сети, в которой уже участвует более 540 000 покупателей. Можно оформить клубную карту, собрав чеки от покупок в магазине на 20 000 рублей и назвав операторам колл-центра номера этих заказов. Они пришлют на почту ссылку для заполнения анкеты, после чего дадут покупателю номер виртуальной карточки.

Обладатели карты Петровича покупают стройматериалы по сниженным ценам, а также могут копить баллы и оплачивать ими покупки или обменивать их на призы, включая сертификаты на путешествия. При этом можно раздать 4 дубликата своей карты друзьям и получать бонусы с их покупок, тогда как они смогут пользоваться скидками для членов клуба.

Опции оплаты, действующие в строймаркете

Расплатиться за материалы и инструмент можно наличными или любой банковской картой, кроме American Express, с сотрудником на кассе магазина либо с водителем, доставившим товары на объект. Также доступен расчет картами VISA, MasterCard, Халва или Мир прямо на сайте строительно-торгового центра.

Кроме того, можно оплатить покупки через телефон или накопленными по клубной карте баллами. Владельцам карты Петровича статуса «Эксперт» доступна услуга отсрочки платежа на 5 дней, а держатели дебетовых карт «Сбербанка» в некоторых городах России могут оформить покупку в кредит.

Доставка и подъем товаров от Петровича

Чаще всего строймаркет отгружает и доставляет материалы, строительные изделия и технику в день заказа. В корзине покупатель может выбрать одну из нескольких опций получения товаров: стандартную, экспресс-доставку, доставку в течение дня или точно ко времени. Там же можно поставить галочки на необходимые дополнительные услуги: подъем на этаж, разгрузку, манипулятор и др. Помимо доставки, возможен самовывоз из стройцентров.

Стоимость доставки зависит от дальности адреса покупателя и деталей услуги. Она сразу же рассчитывается на странице оформления заказа. Юрлицам Петрович обещает доставить материалы вовремя либо не брать плату за услугу в случае опоздания.

Возврат стройматериалов и техники

Если в маркете куплено слишком много строительной продукции и после ремонта остались лишние материалы, можно вернуть их на протяжении года. Покупателям с бонусной картой в статусе «Эксперт» опция возврата доступна без ограничения по времени. Петрович примет товары даже без упаковки, но они должны быть годными, неиспользованными, сохранившими свой вид и свойства, ярлыки и пломбы. Также понадобится чек или другое подтверждение факта покупки и паспорт.

Вернуть стройматериалы можно в любом торговом центре сети. Оформление возврата денег за покупку, оплаченную картой на сайте, проводится онлайн на странице заказа. Перечисление средств может занять до месяца с момента обращения.