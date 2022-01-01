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Промокоды Сантехмолл на Август 2022

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Скидка
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38%
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Скидка
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Скидка
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30%
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Скидка
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Скидка
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Скидка
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Скидки на все для ванной в магазине Santehmoll

Чтобы купить сантехнику и другие необходимые товары для ванной комнаты со скидками, воспользуйтесь интернет-магазином СантехМолл. В каталоге гипермаркета продается широкий ассортимент санфаянса, душевых кабин, смесителей, водонагревателей, мебели, аксессуаров и даже плитки. Покупай ... те с выгодой благодаря разделу скидок на сайте магазина Santehmoll, товарам с уценкой, акциям на отдельные бренды, бесплатной доставке и эксклюзивным промокодам продавца. Вся информация о специальных предложениях магазина собрана на этой странице.


Посетить Сантехмолл
Контакты Сантехмолл

Юридический адрес:
105568, г Москва, ш Энтузиастов, д 55

Электронная почта:
zakaz+5876126@santehmoll.ru

Телефон:
8 (499) 346-73-62

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Специальные предложения от Сантехмолл

Официальный сайт интернет-магазина Santehmoll

СантехМолл — гипермаркет сантехники, ассортимент продукции которого насчитывает свыше 30 тысяч наименований. Предложение официального магазина включает в себя как бюджетную, так и элитную продукцию. Список доступных для покупателей позиций постоянно расширяется. На сайте есть все, что может пригодиться для ванной комнаты или кухни: ванны, мойки, фильтры, мебель и аксессуары. Вся представленная в интернет-магазине продукция имеет сертификаты качества.

Компания сотрудничает с десятками брендов из Франции, Италии, Испании и многих других стран. Например, СантехМолл является официальным представителем таких популярных торговых марок, как Roca, Jacob Delafon, Grohe, Aqwella, Aquanet и пр.

Транспортировка заказов выполняется по всей стране на автомобилях компании. Стоимость стандартной доставки составляет 450, а быстрой — 700 рублей.

Популярный интернет-магазин сантехники предоставляет своим клиентам и массу возможностей для того, чтобы получить выгодную скидку. Например, для этого можно использовать промокод СантехМолл. При определенных условиях доступна и эксклюзивная скидка в виде бесплатной доставки.

Ассортимент интернет-магазина сантехники Santehmoll

На официальном сайте гипермаркета представлены следующие разделы:

  • сантехника,

  • мебель для ванной,

  • фильтры для воды,

  • аксессуары,

  • инженерная сантехника.

Они позволяют приобрести сантехнику и другие товары разного предназначения: ванны, сифоны, мойки, смесители, раковины, влагостойкую мебель для ванной комнаты, водонагреватели, фильтры, полотенцесушители, душевые кабинки, шторки и т. д.

Все товары в каталоге официального магазина содержат описание с актуальными характеристиками продукции. При необходимости дополнительную информацию можно получить у менеджеров компании по телефону, который указан на официальном сайте гипермаркета. На каждый товар, который был приобретен в магазине, дается гарантия. 
Главное преимущество интернет-магазина в его универсальности по типам продаваемой сантехники, а также модельному и ценовому разнообразию.

 

Как приобрести сантехнику на Santehmoll со скидкой

Официальный сайт известной компании предлагает несколько способов получить специальное предложение с дополнительным дисконтом на товары интернет-магазина.

В специальной категории «Скидки» представлены сотни наименований сантехники, которые можно купить с выгодной скидкой.

В разделе «Уцененные товары» можно приобрести продукцию по специальной цене благодаря распродаже. Зачастую дополнительная скидка на такие товары связана с наличием незначительных повреждений на упаковке или самой продукции, которые не влияют на срок ее службы и функциональность. 

Интернет-магазин предоставляет возможность покупать сантехнику на условиях кредитования с выгодным беспроцентным периодом.

Покупку можно оплатить картой рассрочки Халва.

Подписка на новостную рассылку интернет-магазина сантехники позволит оставаться в курсе секретных акций, новых распродажных предложений, выгодных бонусов и эксклюзивных подарков. Например, на email клиента официального гипермаркета Santehmoll промокоды могут приходить в дни распродаж или по праздникам. 

 

Кроме того, получать дополнительные скидки и выгодные специальные предложения позволяют и дисконтные купоны, размещенные на нашем сайте.

Как активировать на Santehmoll промокод

На официальном сайте Santehmoll промокодом можно воспользоваться следующим образом:

  1. Выбрать бесплатный купон со специальной акцией на скидку.

  2. Скопировать его секретный код.

  3. Пройти на сайт интернет-магазина сантехники.

  4. Положить в корзину нужные товары и открыть ее.

  5. Ввести в специальное поле промокод СантехМолл. Далее необходимо нажать на кнопку «Активировать».

  6. Завершить оформление выгодной покупки.

Скидка на заказ применится автоматически. Если этого не случилось, нужно проверить правильность введенного секретного кода и срок действия самого купона на специальное предложение.

Лучшие промокоды Сантехмолл

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаВыгода до 50% на ванные комнаты от AM.PM по промокоду Сантехмоллне требуется
СкидкаФранцузская сантехника от Jacob Delafon с выгодой до 40% по купону Сантехмоллне требуется
СкидкаИнсталляция для подвесного унитаза 4 в 1 Grohe с выгодой 38%не требуется
СкидкаМыльница Am.Pm Gem с дисконтом 38%не требуется
СкидкаСантехника от Cersanit с выгодой до 33%не требуется
СкидкаДисконт 30% на сантехнику бренда Aggerне требуется
СкидкаСантехника Orange с выгодой 30% по купону Сантехмоллне требуется
СкидкаБиметаллические радиаторы отопления с выгодой до 30%не требуется
СкидкаДисконт 25% на ассортимент товаров от Riho с промокодом Сантехмоллне требуется
СкидкаСантехника от IDDIS с выгодой до 25%не требуется

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