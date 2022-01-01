Промокоды Сантехмолл на Август 2022

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Чтобы купить сантехнику и другие необходимые товары для ванной комнаты со скидками, воспользуйтесь интернет-магазином СантехМолл. В каталоге гипермаркета продается широкий ассортимент санфаянса, душевых кабин, смесителей, водонагревателей, мебели, аксессуаров и даже плитки. Покупай ... те с выгодой благодаря разделу скидок на сайте магазина Santehmoll, товарам с уценкой, акциям на отдельные бренды, бесплатной доставке и эксклюзивным промокодам продавца. Вся информация о специальных предложениях магазина собрана на этой странице.
Юридический адрес:
105568, г Москва, ш Энтузиастов, д 55
Электронная почта:
zakaz+5876126@santehmoll.ru
Телефон:
8 (499) 346-73-62
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СантехМолл — гипермаркет сантехники, ассортимент продукции которого насчитывает свыше 30 тысяч наименований. Предложение официального магазина включает в себя как бюджетную, так и элитную продукцию. Список доступных для покупателей позиций постоянно расширяется. На сайте есть все, что может пригодиться для ванной комнаты или кухни: ванны, мойки, фильтры, мебель и аксессуары. Вся представленная в интернет-магазине продукция имеет сертификаты качества.
Компания сотрудничает с десятками брендов из Франции, Италии, Испании и многих других стран. Например, СантехМолл является официальным представителем таких популярных торговых марок, как Roca, Jacob Delafon, Grohe, Aqwella, Aquanet и пр.
Транспортировка заказов выполняется по всей стране на автомобилях компании. Стоимость стандартной доставки составляет 450, а быстрой — 700 рублей.
Популярный интернет-магазин сантехники предоставляет своим клиентам и массу возможностей для того, чтобы получить выгодную скидку. Например, для этого можно использовать промокод СантехМолл. При определенных условиях доступна и эксклюзивная скидка в виде бесплатной доставки.
На официальном сайте гипермаркета представлены следующие разделы:
сантехника,
мебель для ванной,
фильтры для воды,
аксессуары,
инженерная сантехника.
Они позволяют приобрести сантехнику и другие товары разного предназначения: ванны, сифоны, мойки, смесители, раковины, влагостойкую мебель для ванной комнаты, водонагреватели, фильтры, полотенцесушители, душевые кабинки, шторки и т. д.
Все товары в каталоге официального магазина содержат описание с актуальными характеристиками продукции. При необходимости дополнительную информацию можно получить у менеджеров компании по телефону, который указан на официальном сайте гипермаркета. На каждый товар, который был приобретен в магазине, дается гарантия.
Главное преимущество интернет-магазина в его универсальности по типам продаваемой сантехники, а также модельному и ценовому разнообразию.
Официальный сайт известной компании предлагает несколько способов получить специальное предложение с дополнительным дисконтом на товары интернет-магазина.
В специальной категории «Скидки» представлены сотни наименований сантехники, которые можно купить с выгодной скидкой.
В разделе «Уцененные товары» можно приобрести продукцию по специальной цене благодаря распродаже. Зачастую дополнительная скидка на такие товары связана с наличием незначительных повреждений на упаковке или самой продукции, которые не влияют на срок ее службы и функциональность.
Интернет-магазин предоставляет возможность покупать сантехнику на условиях кредитования с выгодным беспроцентным периодом.
Покупку можно оплатить картой рассрочки Халва.
Подписка на новостную рассылку интернет-магазина сантехники позволит оставаться в курсе секретных акций, новых распродажных предложений, выгодных бонусов и эксклюзивных подарков. Например, на email клиента официального гипермаркета Santehmoll промокоды могут приходить в дни распродаж или по праздникам.
Кроме того, получать дополнительные скидки и выгодные специальные предложения позволяют и дисконтные купоны, размещенные на нашем сайте.
На официальном сайте Santehmoll промокодом можно воспользоваться следующим образом:
Выбрать бесплатный купон со специальной акцией на скидку.
Скопировать его секретный код.
Пройти на сайт интернет-магазина сантехники.
Положить в корзину нужные товары и открыть ее.
Ввести в специальное поле промокод СантехМолл. Далее необходимо нажать на кнопку «Активировать».
Завершить оформление выгодной покупки.
Скидка на заказ применится автоматически. Если этого не случилось, нужно проверить правильность введенного секретного кода и срок действия самого купона на специальное предложение.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Выгода до 50% на ванные комнаты от AM.PM по промокоду Сантехмолл
|не требуется
|Скидка
|Французская сантехника от Jacob Delafon с выгодой до 40% по купону Сантехмолл
|не требуется
|Скидка
|Инсталляция для подвесного унитаза 4 в 1 Grohe с выгодой 38%
|не требуется
|Скидка
|Мыльница Am.Pm Gem с дисконтом 38%
|не требуется
|Скидка
|Сантехника от Cersanit с выгодой до 33%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 30% на сантехнику бренда Agger
|не требуется
|Скидка
|Сантехника Orange с выгодой 30% по купону Сантехмолл
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|Биметаллические радиаторы отопления с выгодой до 30%
|не требуется
|Скидка
|Дисконт 25% на ассортимент товаров от Riho с промокодом Сантехмолл
|не требуется
|Скидка
|Сантехника от IDDIS с выгодой до 25%
|не требуется