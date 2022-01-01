Промокоды Сантехмолл на Август 2022

Официальный сайт интернет-магазина Santehmoll

СантехМолл — гипермаркет сантехники, ассортимент продукции которого насчитывает свыше 30 тысяч наименований. Предложение официального магазина включает в себя как бюджетную, так и элитную продукцию. Список доступных для покупателей позиций постоянно расширяется. На сайте есть все, что может пригодиться для ванной комнаты или кухни: ванны, мойки, фильтры, мебель и аксессуары. Вся представленная в интернет-магазине продукция имеет сертификаты качества.

Компания сотрудничает с десятками брендов из Франции, Италии, Испании и многих других стран. Например, СантехМолл является официальным представителем таких популярных торговых марок, как Roca, Jacob Delafon, Grohe, Aqwella, Aquanet и пр.

Транспортировка заказов выполняется по всей стране на автомобилях компании. Стоимость стандартной доставки составляет 450, а быстрой — 700 рублей.

Популярный интернет-магазин сантехники предоставляет своим клиентам и массу возможностей для того, чтобы получить выгодную скидку. Например, для этого можно использовать промокод СантехМолл. При определенных условиях доступна и эксклюзивная скидка в виде бесплатной доставки.