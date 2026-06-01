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Промокоды Сравни

Промокоды Сравни (Sravni) на Июнь 2026

Список рабочих купонов и акций Сравни. Актуальных промокодов на сегодня: 12

30%
Скидка
Проверено
До -30% на оформление туристического полиса
Действителен до 30.06.2026
Использовано 2 раза
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4000Р
Скидка
Проверено
До -4000 рублей на оформление страховки по ипотеке
Действителен до 30.06.2026
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3000Р
Скидка
Проверено
Скидки до 3000 рублей на оформление ОСАГО
Действителен до 30.06.2026
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%
Скидка
Проверено
Страхование ипотеки
Действителен до 30.06.2026
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%
Скидка
Проверено
Страхование от несчастного случая
Действителен до 30.06.2026
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%
Скидка
Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО
Действителен до 30.06.2026
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Скидка
Cтраховка от залива в подарок
Действителен до 30.06.2026
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240Р
Скидка
Страхование от укуса клеща от 240 рублей
Действителен до 30.06.2026
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Скидка
Бесплатный калькулятор ОСАГО
Действителен до 30.06.2026
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Скидка
Быстрое оформление полиса ОСАГО
Действителен до 30.06.2026
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%
Скидка
Онлайн-страхование недвижимого имущества
Действителен до 30.06.2026
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Скидка
Бесплатная проверка кредитного рейтинга
Действителен до 30.06.2026
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Лучшие промокоды Сравни 2026

Тип Детали скидки Код
СкидкаДо -30% на оформление туристического полисане требуется
СкидкаДо -4000 рублей на оформление страховки по ипотекене требуется
СкидкаСкидки до 3000 рублей на оформление ОСАГОне требуется
СкидкаСтрахование ипотекине требуется
СкидкаСтрахование от несчастного случаяне требуется
СкидкаСервис подбора и покупки полиса ОСАГОне требуется
СкидкаCтраховка от залива в подарокне требуется
СкидкаСтрахование от укуса клеща от 240 рублейне требуется
СкидкаБесплатный калькулятор ОСАГОне требуется
СкидкаБыстрое оформление полиса ОСАГОне требуется