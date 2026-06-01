Промокоды Сравни (Sravni) на Июнь 2026
Список рабочих купонов и акций Сравни. Актуальных промокодов на сегодня: 12
30%
Скидка
Проверено
До -30% на оформление туристического полиса
Действителен до 30.06.2026
Использовано 2 раза
4000Р
Скидка
Проверено
До -4000 рублей на оформление страховки по ипотеке
Действителен до 30.06.2026
3000Р
Скидка
Проверено
Скидки до 3000 рублей на оформление ОСАГО
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Проверено
Страхование ипотеки
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Проверено
Страхование от несчастного случая
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Cтраховка от залива в подарок
Действителен до 30.06.2026
240Р
Скидка
Страхование от укуса клеща от 240 рублей
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Бесплатный калькулятор ОСАГО
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Быстрое оформление полиса ОСАГО
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Онлайн-страхование недвижимого имущества
Действителен до 30.06.2026
%
Скидка
Бесплатная проверка кредитного рейтинга
Действителен до 30.06.2026
Лучшие промокоды Сравни 2026
|Тип
|Детали скидки
|Код
|Скидка
|До -30% на оформление туристического полиса
|не требуется
|Скидка
|До -4000 рублей на оформление страховки по ипотеке
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 3000 рублей на оформление ОСАГО
|не требуется
|Скидка
|Страхование ипотеки
|не требуется
|Скидка
|Страхование от несчастного случая
|не требуется
|Скидка
|Сервис подбора и покупки полиса ОСАГО
|не требуется
|Скидка
|Cтраховка от залива в подарок
|не требуется
|Скидка
|Страхование от укуса клеща от 240 рублей
|не требуется
|Скидка
|Бесплатный калькулятор ОСАГО
|не требуется
|Скидка
|Быстрое оформление полиса ОСАГО
|не требуется