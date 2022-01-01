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Промокоды Столплит на Август

Акции и купоны Столплит на Август 2022

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Промокоды Столплита на мебель от производителя

Онлайн-гипермаркет Столплит — это выбор мебели для любых интерьеров. В каталоге представлено более 2500 позиций. Компания самостоятельно производит мебель, ее завод расположен в Подмосковье, в городе Сходня. Доставка продукции выполняется по всей России. Здесь представлен выбор кров ... атей, диванов, шкафов, комодов, гарнитуров и мебельных систем, доступных для онлайн-заказа. Для более точного подбора можно использовать онлайн-конструктор, моделируя в нем интерьер комнаты. Купоны Столплита, собранные в этом разделе, помогут сделать заказ в магазине со скидкой.


Посетить Столплит
Контакты Столплит

Юридический адрес:
127006, г.Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 16, строение 3, эт.1, пом. I, к.2, оф.156

Телефон:
8 (495) 640-00-20

Соц. сети:

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Специальные предложения от Столплит

Подробнее о мебельном гипермаркете Столплит

Компания Столплит — это российский производитель корпусной и мягкой мебели, основанный в 1999 году. Она представлена в 13 регионах России, содержит более 2 тысяч точек продажи и предлагает доставку по всей стране. На страницах онлайн-гипермаркета представлен полный ассортимент продукции компании, каталог содержит более 2,5 тысяч позиций. Здесь можно также заказать изготовление мебели по индивидуальному проекту.

Посетителям доступна 3D-программа для моделирования интерьеров. Используя ее, можно экспериментировать с обстановкой, подбирая мебель для комнаты на свой вкус. В 3D-конструкторе доступен выбор предметов, настройка их внешнего вида, отделки, фурнитуры, а также конфигурация помещения. Благодаря такому набору опций можно точно воссоздать свою комнату, чтобы посмотреть, как в нее впишется заказанная мебель.

Популярная мебель в магазине Столплит

Компания производит широкий спектр предметов мягкой и корпусной мебели, в числе которых:

  • диваны, кровати, матрасы, кресла;

  • столы, тумбы и полки;

  • шкафы, комоды, серванты;

  • комплекты мебели, гарнитуры и системы;

  • садовая и дачная мебель.

Ассортимент насчитывает более 2500 позиций, доступных для заказа онлайн. Производитель предоставляет клиентам выбор расцветок, элементов обивки и декора, других параметров. В магазине доступно более 100 расцветок и материалов для внешней отделки продукции.

Программа лояльности Столплит для постоянных клиентов

Для постоянных покупателей Stolplit действует программа лояльности «Столплит клуб», в рамках которой клиенты получают специальные цены, скидки на мебель и персональные предложения, недоступные остальным. Чтобы стать ее участником, нужно совершить покупку минимум на 3 тысячи рублей, обменять дисконтную карту на клубную или просто купить ее за 99 рублей.

Участники бонусной программы накапливают баллы за все покупки, чтобы потом тратить их на оплату новых заказов. 3% от каждой оплаты зачисляются на карту и становятся активными через 2 недели. В последующем эти баллы могут использоваться для погашения до 20% суммы в чеке следующей покупки.

Как оплатить заказ в Столплит

Интернет-гипермаркет мебели поддерживает оплату банковскими картами систем Visa, MasterCard, Мир онлайн и при получении. При получении заказа у курьера или в пункте самовывоза расплатиться можно наличными. Безналичный расчет банковским переводом по реквизитам продавца доступен не только организациям, но и физическим лицам. Чтобы не вносить всю сумму сразу, можно купить мебель в рассрочку или в кредит через банк-партнер. Постоянным клиентам доступно погашение части стоимости бонусами программы лояльности, поддерживается также оплата подарочными сертификатами.

Способы доставки в гипермаркете

Получить покупки в мебельном гипермаркете Столплит можно самостоятельно в пункте самовывоза или заказать доставку. Доступна отправка курьерской службой компании на адрес и перевозка федеральными транспортными компаниями (в городах, где нет фирменных магазинов).

Сроки транспортировки и тарифы зависят от адреса покупателя. В крупных городах доставка выполняется в день заказа или на следующий, в небольших населенных пунктах возможны задержки. Пересылка в регионы производится с центрального московского склада компании, с учетом этого формируются и тарифы на перевозку.

Гарантия и возврат заказов

Столплит предоставляет гарантию производителя на всю фирменную продукцию. Ее срок для матрасов и мягкой мебели — 1,5 года, для корпусной — 2 года. Согласно российскому законодательству при возникновении неисправностей по вине производителя дефекты устраняются в срок до 30 дней.

В соответствии с постановлением Правительства № 2463 мебель надлежащего качества, которая не подошла по размеру, цвету, дизайну или другим потребительским характеристикам, не подлежит обмену и возврату. Это важно учитывать при заказе онлайн, так как оттенок изделия на фотографии может отличаться от реального. Для возврата денег в случаях, когда он возможен, нужно оставить заявку на сайте, заполнив анкету. Сотрудники магазина выйдут на связь и сообщат о результатах операции.

Как использовать промокоды для получения скидок в Столплит

В рамках акций магазин Stolplit предоставляет скидки, часть которых доступна только после ввода промокода. Чтобы получить дисконт, нужно следовать инструкции:

  1. В списке предложений магазина на этой странице выбрать купон соответствующей акции.

  2. Кликнуть на акцию, чтобы код купона автоматически скопировался в буфер обмена и запустилась переадресация, или сделать это вручную.

  3. Выбрать в каталоге позиции, участвующие в акции, и добавить их в корзину.

  4. В меню заказа применить промокод в отведенном поле для перерасчета суммы заказа.

  5. Завершить оформление покупки.

Скидки по промокодам предоставляются только на заказ мебели собственного производства Stolplit, не участвующие в других акциях. На продукцию других изготовителей, а также предложения с общедоступным дисконтом использовать их нельзя.

Если купон предусматривает начисление бонусных баллов, а не определенный размер скидки, вводить промокод нужно в личном кабинете. Эти бонусы затем можно использовать для оплаты до 20% от суммы заказа.

Часто задаваемые вопросы про Столплит

★ Сколько длится доставка мебели?

Обычная доставка заказов выполняется в срок от 3 дней. Позиции, отмеченные значком «1 день», доставляются в течение 1–3 суток с момента заказа.

★ Какие промокоды Столплит доступны на сайте?

Здесь можно найти промокоды и действующие скидки на мягкую и корпусную мебель собственного производства компании, а также на товары партнеров. В разделе представлены дисконтные предложения на первый заказ для новичков и скидки для постоянных покупателей.

★ Как узнать статус заказа Stolplit?

Статус заказа в интернет-магазине отображается в меню личного кабинета.

★ Есть ли бесплатная доставка?

В рамках акций компания осуществляет доставку заказов, участвующих в них, за свой счет, в остальных случаях перевозка платная.

★ Входит ли сборка в стоимость заказа?

Сборка мебели — это дополнительная услуга, которая оплачивается отдельно. Она стоит 6% от суммы заказа, но не менее 1200 рублей.

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