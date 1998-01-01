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14 оценок поставлено средняя 4.5
Купить продукты на неделю, заказать бытовые мелочи, новую посуду, технику и мебель, и даже дизайнерский текстиль — все это возможно в пару кликов в интернет-гипермаркете Твой дом. Как и в магазинах сети, здесь можно заказать готовые блюда, торты и десерты собственного производства к ... омпании, купить мягкий диван, кондиционер или постельное белье и получить их с доставкой на дом. Чтобы экономить на покупках на сайте магазина, регистрируйтесь в клубе привилегий, заходите в раздел «Скидки» с постоянно действующей распродажей товаров, а также используйте промокоды Твой дом.
Юридический адрес:
Московская область, Красногорский район, г. Красногорск, ул. Международная, д. 6
Телефон:
+7 (495) 727-11-33
Соц. сети:
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Клиентам компании Твой Дом интернет-магазин предлагает мебель, сантехнику, бытовые приборы и другие полезные товары для квартиры и дачи. Кроме официального сайта, есть бесплатное мобильное приложение, ссылки на которое доступны на главной странице. Для заказывающих товары на дом через интернет разработана гибкая система скидок. Всегда можно воспользоваться специальным предложением по акции, рассчитаться бонусами лояльности или применить актуальный промокод Твой Дом.
Открытие первого розничного магазина сети, принадлежащей холдингу Crocus Group, состоялось в 1998 году в Москве. Сегодня в столице работает 5 гипермаркетов компании, еще один есть в Воронеже. Официальный сайт Твоего Дома был запущен в 2013 году. Доставка заказов, сделанных онлайн, осуществляется во все регионы страны. Есть возможность оформить покупку в кредит на срок от 4 до 36 месяцев. Желающим получить онлайн-ссуду на сайте Твой Дом интернет-магазин предлагает на выбор 6 партнерских банков.
Каталог официального сайта и приложения Tvoydom предлагает более 400 тыс. наименований товаров для дома. Здесь можно купить:
мебель;
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автотовары;
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текстиль, посуду, декор, книги, игрушки и т. д.
Ищущим подарок предлагают альтернативу — подарочные карты разного номинала. Есть возможность приобрести безлимитный купон и пополнить его на любую сумму до 700 тыс. руб. Карты являются многоразовыми, то есть принимаются к оплате, пока на счету есть деньги, а не аннулируются после первой покупки.
Получить на сайте Твой Дом промокод на скидку можно еще до первой покупки. Для этого достаточно подписаться на электронную рассылку. Приветственный промокод от компании Твой Dom — это только начало. В дальнейшем на почту будут присылать новые специальные предложения и уведомления об акциях. Найти актуальный купон можно также на этой странице. Любой представленный здесь промокод Твой Дом доступен бесплатно и без дополнительных условий.
На странице официального сайта компании «Новости и акции» собраны текущие бонусные предложения магазина. Например, сегодня в Твоем Доме покупателю дарят бесплатную доставку при заказе свыше определенной суммы. С доступными скидками можно ознакомиться на одноименной странице. Для отдельных позиций дисконт исчисляется десятками тысяч рублей. Использовать на сайте или в приложении Твой Дом промокод при оплате товаров с этой распродажи обычно нельзя.
Постоянным клиентам компании Твой Дом интернет-магазин дарит карту участника бонусной программы «Драгоценности». На нее начисляются баллы лояльности — кэшбэк от 1% до 6% с каждого заказа (базовый процент зависит от статуса покупателя). Для отдельных услуг и по праздникам размер вознаграждения может увеличиваться до 30%. Время от времени клиент получает от сайта Твой Дом купон, позволяющий получить подарок или скидку. Заработанными бонусами можно оплатить до 50% покупки. Использовать баллы и промокод на сайте Твой Дом одновременно нельзя, есть и другие ограничения.
Выпущенный компанией Твой Дом купон не всегда сопровождается промокодом. Иногда специальное предложение является просто ссылкой на страницу акции. В остальных случаях нужно активировать промокод на сайте Твой Dom, что не потребует чрезмерных усилий. Краткая инструкция для желающих получить скидку:
Выбрать предоставленный сайтом Твой Дом актуальный купон из списка на этой странице.
Скопировать рабочий промокод на скидку.
Перейти на сайт или в приложение магазина.
Выбрать товары для дома и перейти в корзину.
Ввести на сайте Твой Дом промокод в соответствующее поле и нажать «Применить».
Продолжить оформление заказа.
Каждый выпущенный компанией Твой Дом купон имеет ограниченный срок действия. Воспользоваться промокодом нужно не позже указанного термина. Бонусные баллы по программе лояльности для заказов с такой скидкой тоже начисляются, а вот рассчитываться ими одновременно нельзя. Пользователям приложения Твой Дом промокод иногда дарят просто за то, что они установили бесплатную программу для покупок.
Да, гипермаркет не берет плату за доставку заказов стоимостью от определенной суммы в Москве и округе, а также еще в нескольких городах России.
Самый распространенный вид скидок — на заказы от установленной стоимости или количества товаров. Они могут распространяться на все, на отдельную категорию, например освещение, или конкретный товар, например вешалки.
С размещаемыми нами купонами можно сэкономить в среднем от 500 до 2500 рублей.
Да, в Москве и Московской области действует опция частичного выкупа.
Да, ценники на некоторые товары могут отличаться.
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