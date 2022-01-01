промокод улыбка радуги 

Как покупать в магазине косметики Улыбка Радуги с выгодной скидкой

У покупателя есть несколько возможностей сэкономить при оформлении заказа в онлайн-магазине. Самый простой вариант получения хороших скидок — приобретение товаров в рамках различных акций. Они помогают снизить сумму покупки на 30–50%. Условия разных акционных предложений отличаются. Обычно они предусматривают снижение цены отдельных категорий товаров или уменьшение стоимости набора из нескольких вещей.

В магазине регулярно проводятся конкурсы, победителям которых дают ценные подарки в виде выгодных скидок. Участники должны выполнить какие-то действия на сайтах партнеров компании (например, оформить карту указанного в условиях банка или подписаться на рекламную рассылку другого ритейлера). Обладателей призов определяют методом случайного выбора.

Еще одна возможность сэкономить — получение кэшбэка по карте Много.ру, который потом можно обменять на выгодные скидки. За каждые потраченные в магазине 33 рубля дается 1 бонус. Если покупатель уже накопил баллы за покупки у других ритейлеров, он может потратить на сайте Улыбка Радуги и их.

Один из самых выгодных вариантов экономии — промокоды и бесплатные купоны. Во-первых, размер скидок по ним может достигать 50–60%. Во-вторых, для их использования не надо соблюдать какие-то дополнительные условия — достаточно ввода промокода онлайн-магазина при оформлении покупки. В-третьих, коды есть практически всегда — как только заканчивается срок действия одних, компания сразу выпускает другие.