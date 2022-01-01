промокод улыбка радуги 

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Скидка суммируется с другими акциями, за исключением некоторых акционных предложений. Акция действует только при использовании карты постоянного покупателя.
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Купон Вы найдете на главной странице мобильного приложения в разделе "Купоны". Воспользоваться им можно только в розничных магазинах, показав ШК купона перед покупкой на кассе. Скидки по купонам не суммируются с другими акциями и скидками.
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Установите мобильное приложение «Пятёрочка Доставка». Выберите товары в каталоге, введите промокод ULYBKA15935KA на этапе оформления заказа и получите скидку 20%.
6 оценок поставлено средняя 4.2
Получить скидки на косметику и товары для дома помогут промокоды от Улыбки радуги. На сайте этой известной сети продают средства ухода, парфюмерию, одежду, бытовые приборы, предметы обихода и даже продукты питания. Скидочные купоны не единственный способ сэкономить. Каждый заказ при ... носит клиенту баллы по программе лояльности, которыми впоследствии можно расплачиваться в розничных магазинах Ulybka radugi. Владельцы карт Много.ру получают отдельные бонусы. Некоторые товары сразу предлагают по дисконтной цене.
Юридический адрес:
г. Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 158, лит. Б.
Телефон:
+7 800 333 66 00
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Улыбка Радуги — федеральная сеть магазинов, которая предлагает покупателям бытовую химию, косметику и парфюмерию. Покупать товары можно не только офлайн, но и на официальном сайте компании, а также в ее мобильном приложении. В этом случае заказ доставят прямо до двери, в пункт выдачи или в ближайшее почтовое отделение.
Сэкономить на покупках в магазине можно, активировав промокод Улыбки Радуги. Информация об актуальных бесплатных купонах, скидочных кодах и других выгодных акционных предложениях ритейлера собрана здесь. Данные регулярно обновляются, поэтому тут — исключительно актуальные сведения, которые дают возможность сэкономить и получить хорошую скидку при оформлении покупки.
Ассортимент товаров очень широкий, каталог онлайн-магазина включает средства для ухода за волосами и телом, косметику и парфюмерию, электротовары, моющие и чистящие средства, корма для домашних животных, одежду, обувь и аксессуары. Товары на официальном сайте ритейлера очень удобно рассортированы, их можно фильтровать по категориям, искать по названию. Благодаря этому покупатель без труда найдет нужную вещь. Самые популярные размещены на главной странице. К любому товару из ассортимента онлайн-магазина разрешается применить промокод или бесплатный купон для уменьшения суммы заказа.
У покупателя есть несколько возможностей сэкономить при оформлении заказа в онлайн-магазине. Самый простой вариант получения хороших скидок — приобретение товаров в рамках различных акций. Они помогают снизить сумму покупки на 30–50%. Условия разных акционных предложений отличаются. Обычно они предусматривают снижение цены отдельных категорий товаров или уменьшение стоимости набора из нескольких вещей.
В магазине регулярно проводятся конкурсы, победителям которых дают ценные подарки в виде выгодных скидок. Участники должны выполнить какие-то действия на сайтах партнеров компании (например, оформить карту указанного в условиях банка или подписаться на рекламную рассылку другого ритейлера). Обладателей призов определяют методом случайного выбора.
Еще одна возможность сэкономить — получение кэшбэка по карте Много.ру, который потом можно обменять на выгодные скидки. За каждые потраченные в магазине 33 рубля дается 1 бонус. Если покупатель уже накопил баллы за покупки у других ритейлеров, он может потратить на сайте Улыбка Радуги и их.
Один из самых выгодных вариантов экономии — промокоды и бесплатные купоны. Во-первых, размер скидок по ним может достигать 50–60%. Во-вторых, для их использования не надо соблюдать какие-то дополнительные условия — достаточно ввода промокода онлайн-магазина при оформлении покупки. В-третьих, коды есть практически всегда — как только заканчивается срок действия одних, компания сразу выпускает другие.
Для получения скидки по акционному промокоду необходимо:
Ознакомиться здесь с выгодными акционными предложениями магазина Улыбка Радуги.
Найти подходящий скидочный код и скопировать его.
Перейти на сайт ритейлера.
Найти нужный товар и добавить его в корзину.
Ввести скидочный код в специальное поле на странице заказа.
Закончить покупку в магазине.
После этого к заказу будет применена скидка и его сумма уменьшится в соответствии с ценностью примененного кода. Последняя зависит от условий акционного предложения, в рамках которого выпущен промокод.
В отдельных случаях купоны онлайн-магазина Улыбка Радуги активируются иначе. Чтобы воспользоваться ими, нужно выбрать подходящий тут и кликнуть по нему. Произойдет переадресация на официальный сайт ритейлера. Там надо просто оформить заказ — скидка будет применена к нему автоматически, ввод промокодов не требуется.
Для покупки на сайте ритейлера нужно:
Выбрать товар.
Кликнуть по нему.
Нажать кнопку «Добавить в корзину».
Кликнуть по значку сумки вверху экрана.
Нажать «Перейти к оформлению».
Выбрать способ доставки.
Указать имя, фамилию и телефон.
Подтвердить номер с помощью SMS-кода.
Кликнуть «Оформить заказ».
Оплатить покупку.
Оплата возможна картой на сайте или наличными курьеру. Доставка курьером и в пункт выдачи стоит 299 рублей. Стоимость почтового отправления определяется тарифами «Почты России».
Нет, внести изменения не получится. Придется отменить заказ в личном кабинете и сформировать новый.
В одну посылку можно поместить до 99 единиц при условии, что общий вес и габариты не превысят установленный лимит.
Ссылки на страницы приложений в магазинах Google Play (для Android) и App Store (iOS) находятся в нижнем левом углу главной страницы.
Нет, сегодня при онлайн-оплате принимают только банковские карты.
Любой купон на этой странице можно использовать без каких-либо условий.
|Тип купона
|Описание
|Код
|Скидка
|Ажурные подследникии Good Socks с выгодой 50%
|не требуется
|Скидка
|Средства для депиляции Silk Touch с выгодой 50%
|не требуется
|Скидка
|Выгода 40% на чистящее средство Comet
|не требуется
|Скидка
|Гель для мытья посуды Bambolina с выгодой 40% по купону Улыбка Радуги
|не требуется
|Скидка
|Товары бренда Delicare с выгодой 35% по купону Улыбка Радуги
|не требуется
|Скидка
|Скидка 20% на ВСЁ в интернет-магазине 13-го числа каждого месяца
|не требуется
|Скидка
|Экономия 30% на лак для укладки волос Hair Style по купону Улыбка Радуги
|не требуется
|Скидка
|Выгода 30% на средства для лица Holika Holika с купоном Улыбка Радуги
|не требуется
|Скидка
|Экономия 30% на кондиционер для стирки Vernel
|не требуется
|Скидка
|Выгода 25% на крем-сыворотку для лица EVELINE GOLD LIFT EXPERT
|не требуется