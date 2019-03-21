Еле идущего Левкина поддерживали под руку на похоронах Началовой

Бывший солист группы "На-на" Владимир Левкин пришел проводить в последний путь певицу Юлию Началову, которая скончалась 16 марта. Еле идущего и постаревшего 51-летнего артиста на кладбище поддерживала под руку помощница ныне покойной звезды Анна Исаева.

Во время прощания с Юлей певец поделился воспоминаниями об артистке, рассказал, как познакомился с ней. "Знаете в чем боль: она, 11-летняя девочка, брала у меня интервью, а сейчас я пришел проводить ее в последний путь", - с трудом произнес Левкин.

Позже, когда Юля выросла, они продолжали общаться, встречались на концертах. Началова переписывалась с женой музыканта Марусей, добавил артист.

Когда-то Владимир Левкин вместе с группой "На-На" поднимал стадионы, а девушки мечтали о малейшем знаке внимания со стороны знаменитости. Сейчас от былой красоты одного из привлекательных мужчин не осталось и следа. Что стало причиной таких метаморфоз во внешности певца, неизвестно.

Может, дает знать о себе давний недуг, с которым артист боролся несколько лет назад. Страшный диагноз музыкант услышал, когда ему было 36 лет. Левкин только-только покинул группу и занялся сольной карьерой. Но болезнь вмешалась в его планы.

Диагноз прозвучал как приговор: рак лимфатической системы на четвертой стадии. Шокированный Владимир какое-то время скрывал от близких свою беду. В тот непростой для исполнителя период жизни его бросила жена Оксана. Были серьезные проблемы с деньгами.

Артист полтора года провел в больнице, перенес девять курсов химиотерапии и сложную операцию. После этих мучений рак отступил. После операции певцу было очень трудно ходить. Когда ему стало лучше, он вернулся к работе. Вскоре встретил свою нынешнюю жену Марусю. Но почти сразу после свадьбы рак вернулся. Левкину сделали операцию по пересадке костного мозга. После рецидива Владимир лечился около года. Сейчас артист регулярно проходит медицинские обследования. Возможно, если бы Юля Началова последовала бы примеру коллеги по цеху и почаще бы обращалась к врачам за помощью, сейчас все было бы по-другому...

Как писал сайт kp.ru, певица Юлия Началова скончалась на 39-м году жизни. О том, что исполнительница обратилась к врачам, стало известно 11 марта. С каждым днем ей становилось все хуже. Смерть артистки наступила 16 марта. Она умерла от острой сердечной недостаточности.

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