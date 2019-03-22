Бывший возлюбленный Началовой пожаловался на нового жениха певицы

Не успели Юлию Началову предать земле, как вскрылся один не очень приятный факт. Близкие отношения певицы с нижегородским судьей Вячеславом Кудрей стали предметом жалобы адвокатов хоккеиста Александра Фролова.

Александр Фролов пожаловался в Нижегородский областной суд на решение судьи районного суда Алексея Чайко. Согласно исковому заявлению, Чайко отказался передавать дело своим московским коллегам.

julianachalova Вячеслав буквально сдувал пылинки с Юли

Адвокаты хоккеиста усмотрели в этом некую крамолу и заявили, что не могут доверять беспристрастности нижегородских судей. Защитники не исключают горячей дружбы между судьей Чайко и последним бойфрендом певицы Вячеславом Кудрей.

"Юлия Началова состоит во взаимоотношениях с судьей Нижегородского областного суда Вячеславом Кудрей, который, в свою очередь, входит в состав Совета судей Нижегородской области... В многочисленных публикациях в СМИ имеются сведения и фотографии, что Началова состоит во взаимоотношениях с Кудрей", - цитирует текст жалобы сайт МК.RU.

julianachalova Началова и Кудря вместе выходили в свет

Юля Началова через суд просила признать недействительным заключенный с Александром Фроловым договор купли-продажи одной второй доли квартиры в элитном комплексе. Исполнительница добилась переноса слушания в Нижний Новгород. "Что же касается долга - был он или нет - разберется суд", - заявил адвокат артистки.

Ранее певица рассказывала, что у нее с Кудрей все серьезно и они даже думают о свадьбе. Белозубый красавец окружил артистку заботой и буквально сдувал с нее пылинки. Юля познакомила избранника с дочкой.

julianachalova От Юли и Славы глаз не отвести

О 38-летнем Вячеславе известно немного. Кандидат юридических наук, защищался в Москве в 2005-м. В 2012 был принят на работу пресс-секретарем судебного департамента при Верховном суде РФ, а через год переехал в Нижний, где получил должность в облсуде. На сайте ведомства он числится действующим сотрудником, однако никаких дел с весны прошлого года Кудря не вел. Несколько месяцев назад, он заявлял, широко улыбаясь на камеры: "Я человек небедный", а певица намекала: мол, жених подарил ей дорогую иномарку.

julianachalova Жених подарил певице дорогую иномарку

Мужчина пришел на похороны невесты инкогнито и выглядел поникшим. Буквально несколько дней назад он появился в одной из передач, рассказал, что следил за каждым словом врачей о состоянии Началовой. "Мы с Юлиными родителями себя обнадеживали, - скомканно делился судья. - Надеялись, что она поправится. Это какой-то неудачный финал, в который до сих пор невозможно поверить...".

Как писал сайт kp.ru, 21 марта Юлю Началову похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. Проститься со звездой пришли сотни поклонников. Люди плакали и несли к гробу знаменитости ее любимые белые цветы. Смерть артистки, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности всего в 38 лет, стала шоком для россиян.

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