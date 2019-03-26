2019-03-26T01:09:21+03:00
Общество

Уникальные съемки экспедиции на перевал Дятлова покажут в программе «Малахов. Прямой эфир»

Впервые за 60 лет расследования этого дела место трагедии посетили журналисты, прокуроры и эксперты
Николай ВАРСЕГОВНаталья ВАРСЕГОВА
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Не будем пока раскрывать всей интриги новой программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где впервые будут показаны уникальные съемки нашей экспедицииНе будем пока раскрывать всей интриги новой программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где впервые будут показаны уникальные съемки нашей экспедицииФото: Наталья ВАРСЕГОВА
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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. Почему?

К сожалению, уголовное дело той поры не дает нам ясной картины трагедии. Поэтому Свердловская прокуратура ныне опять взялась тщательно изучить причины трагедии с выездом на место ЧП. Вместе с прокурорскими работниками участвовали в экспедиции также журналисты «Комсомольской правды», телеканала «Россия 1» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Они помогали лучшим в стране ученым - Эдуарду Туманову - судмедэксперту, доценту кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, Виктору Поповнину, специалисту по лавинам, доценту кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ.

Вернувшаяся экспедиция собралась в студии «Прямого эфира», чтобы поделиться впечатлениями, ответить на вопросы журналистов. Андрей Малахов, кстати, тоже на днях прибыл с перевала и полон своих переживаний от увиденного, погоды и нелегкой дороги.

В составе группы был известный писатель Николай Андреев, автор книг «Жизнь Сахарова», «Жизнь Высоцкого», «Жизнь Горбачева». Вот уже три года Николай Алексеевич трудится над книгой о перевале Дятлова, по крупицам собирая и анализируя различную информацию.

Вместе с прокурорскими работниками участвовали в экспедиции также журналисты «Комсомольской правды», телеканала «Россия 1» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» Фото: Евгений САЗОНОВ

Вместе с прокурорскими работниками участвовали в экспедиции также журналисты «Комсомольской правды», телеканала «Россия 1» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»Фото: Евгений САЗОНОВ

- До поездки на перевал я, конечно, по фотографиям и современным видео представлял себе место трагедии, - рассказал он в студии, - но, оказавшись на самом склоне, испытал совершенно другие ощущения.

Почему же туристы покинули палатку? И почему они погибли в безветренной низине у костра, когда там полно сухих дров?

Вокруг этих, и не только, вопросов в студии разгорелись жаркие споры со стороны гостей, не бывавших на перевале. Споры едва не переходили в драку.

Но не будем пока раскрывать всей интриги новой программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где впервые будут показаны уникальные съемки нашей экспедиции. А в ближайшее время мы опубликуем подробные интервью с судмедэкспертом Эдуардом Тумановым и гляциологом Виктором Поповниным.

Программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» смотрите сегодня на канале «Россия 1» в 17.25, Россия 1.

Перевал Дятлова: экспедиция «КП» и канала «Россия».Представляете, тайне Перевала Дятлова - уже 60 лет! Впервые за все эти годы на месте загадочной гибели туристов побывала экспедиция с профессиональными экспертами. Возглавили поход журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия»

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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