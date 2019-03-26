Уникальные съемки экспедиции на перевал Дятлова покажут в программе «Малахов. Прямой эфир»

Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. Почему?

К сожалению, уголовное дело той поры не дает нам ясной картины трагедии. Поэтому Свердловская прокуратура ныне опять взялась тщательно изучить причины трагедии с выездом на место ЧП. Вместе с прокурорскими работниками участвовали в экспедиции также журналисты «Комсомольской правды», телеканала «Россия 1» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Они помогали лучшим в стране ученым - Эдуарду Туманову - судмедэксперту, доценту кафедры судебной медицины Российского национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова, Виктору Поповнину, специалисту по лавинам, доценту кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ.

Вернувшаяся экспедиция собралась в студии «Прямого эфира», чтобы поделиться впечатлениями, ответить на вопросы журналистов. Андрей Малахов, кстати, тоже на днях прибыл с перевала и полон своих переживаний от увиденного, погоды и нелегкой дороги.

В составе группы был известный писатель Николай Андреев, автор книг «Жизнь Сахарова», «Жизнь Высоцкого», «Жизнь Горбачева». Вот уже три года Николай Алексеевич трудится над книгой о перевале Дятлова, по крупицам собирая и анализируя различную информацию.

Вместе с прокурорскими работниками участвовали в экспедиции также журналисты «Комсомольской правды», телеканала «Россия 1» и программы «Андрей Малахов. Прямой эфир»Фото: Евгений САЗОНОВ

- До поездки на перевал я, конечно, по фотографиям и современным видео представлял себе место трагедии, - рассказал он в студии, - но, оказавшись на самом склоне, испытал совершенно другие ощущения.

Почему же туристы покинули палатку? И почему они погибли в безветренной низине у костра, когда там полно сухих дров?

Вокруг этих, и не только, вопросов в студии разгорелись жаркие споры со стороны гостей, не бывавших на перевале. Споры едва не переходили в драку.

Но не будем пока раскрывать всей интриги новой программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», где впервые будут показаны уникальные съемки нашей экспедиции. А в ближайшее время мы опубликуем подробные интервью с судмедэкспертом Эдуардом Тумановым и гляциологом Виктором Поповниным.

Программу «Андрей Малахов. Прямой эфир» смотрите сегодня на канале «Россия 1» в 17.25, Россия 1.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/698854" frameborder="0"></iframe> Перевал Дятлова: экспедиция «КП» и канала «Россия».Представляете, тайне Перевала Дятлова - уже 60 лет! Впервые за все эти годы на месте загадочной гибели туристов побывала экспедиция с профессиональными экспертами. Возглавили поход журналисты «Комсомольской правды» и телеканала «Россия»

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Напомним, зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов, ушедших в поход под руководством Игоря Дятлова. Через месяц спасатели обнаружили их разрезанную палатку. А в радиусе полутора километров от нее - пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разутые и полураздетые. У некоторых - смертельные травмы. До сих пор не разгадано, почему ребята убежали на лютый мороз и на свою погибель (подробности)

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