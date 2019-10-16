"Я его очень люблю": Серябкина разоткровенничалась с Собчак о Фадееве

Ольга Серябкина дала предельно откровенное интервью Ксении Собчак. В ходе задушевной беседы певица, выступающая под творческим псевдонимом Molly, рассказала о своих отношениях с продюсером Максимом Фадеевым, раскрыла сумму гонораров, а также прокомментировала скандал с Еленой Темниковой.

"Я его очень люблю, очень уважаю", - заявила Ольга Серябкина в эфире шоу "Осторожно, Собчак!", говоря о Максиме Фадееве. Бывшая участница группы "Серебро" пояснила, что у нее трогательное отношение к продюсеру, потому что он никогда ей не врал.

В 19 лет Оля потеряла отца, которого считала лучшим другом. В какой-то момент она настолько сблизилась с Фадеевым, что поняла - в каком-то смысле продюсер заменил ей родителя. "Я никогда не сравниваю, они вообще не похожи. Это разные люди, у которых совершенно разное все. Но в какой-то момент у меня, наверное, случилась замена", - подчеркнула певица.

serebro_official Остальное завтра

Серябкина призналась Ксении Собчак, что работает с Фадеевым, не глядя в контракт. Певица полностью доверяет своему продюсеру. Она утверждает, что чувствует себя рядом с ним абсолютно свободно. По словам артистки, Макс сразу предупредил, что никогда не будет работать с музыкантом, который не хочет с ним искренне сотрудничать.

Она уверена, что слухи о скверном характере Максима - выдумки, и глубоко разочарована в тех, кто их распускает. Ольга подчеркнула, что Фадеев ее никогда ничем не обижал. Только на авторских отчислениях она зарабатывает около 100 тысяч долларов в триместр. По словам 34-летней певицы, работая в группе "Серебро", она получала больше всех.

serebro_official Хочу урвать немного тепла

"Мы все зарабатывали по-разному. У меня была ставка две тысячи евро, но у меня был свой курс. В момент, когда курс был очень не стабилен, Макс создал такие условия, чтобы я от него не зависела. Но я же пишу тексты и писала всегда, практически с самого начала. То есть, у меня есть еще и мои авторские права", - похвасталась эффектная исполнительница.

В ходе разговора с Ксенией Собчак артистка рассказала о конфликте с бывшей коллегой Еленой Темниковой. По ее словам, виной всему стала элементарная конкуренция. Серябкина также уверена, что экс-участница группы использовала ее.

При этом звезда не стала отрицать, что у нее была однополая связь с женщиной. Однако не ответила на вопрос Ксении, была ли Темникова ее возлюбленной.