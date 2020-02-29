Нижнее белье для слабаков: похудевшая Любовь Успенская доказала, что возраст - чепуха

Любовь Успенская потихоньку приходит в себя после жуткого скандала, который разразился из-за шокирующих откровений ее единственной дочери Татьяны Плаксиной. Достоянием общественности стали подробности личной жизни королевы шансона и ее наследницы. Певица откровенно рассказывала, что вся эта ситуация больно ударила по ее здоровью - в особняке звезды круглосуточно дежурила скорая, а сама Любовь Залмановна даже падала в обмороки на фоне стресса. Единственной отдушиной для артистки стали ее самые преданные поклонники.

Любовь Успенская пример того, как может выглядеть пенсионерка в 66 лет. Королева шансона носит дерзкое мини, хвастается умопомрачительным декольте, демонстрирует фигуру, как у школьницы, и признается - она давно отказалась от нижнего белья. Несмотря на пережитые проблемы артистка в последнее время словно обрела вторую молодость - от постройневшей и похорошевшей звезды невозможно отвести глаз.

Однако недавнее фото, сделанное в гримерке, по-настоящему восхитило поклонников исполнительницы хита "Кабриолет". Любовь Залмановна предстала в сверкающем мини без нижнего белья. Обтягивающее платье отчетливо подчеркнуло роскошные формы исполнительницы.

"Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна! Я безумно влюблена в своих подписчиков! Спасибо!", - гласит подпись в эффектному кадру.

У публики от такой красоты дух перехватило. "Какая худенькая!", "Стройняшка и очень секси", "Любовь, какая вы роскошная женщина". "Счастья вам безграничного", "Опупеть фигурка", " Потому что нельзя быть на свете красивой такой", - делятся эмоциями обыватели.

Многие отметили, что скандальная история с дочкой только "закалила Любу-Любоньку". И она, "словно Феникс, восстала из пепла".

uspenskayalubov_official Мама, ради Бога, я ни капли не пьяна!

Напомним, в начале февраля в эфире передачи "Звезды сошлись", которую ведут Лера Кудрявцева и Оскар Кучера, Татьяна Плаксина решилась раскрыть правду о жизни с Любовью Успенской. 30-летняя дочь знаменитости призналась, что долго молчала и терпела, но больше у нее нет сил. "Мама запирала дверь на ключ и начинала меня душить", - заявила в эфире наследница.

Сама Успенская заверила, что светские хроникеры попросту воспользовались психическим состоянием наследницы и буквально взяли Татьяну в заложницы. Не секрет, что певица души не чает в своей кровинушке. Однако Таня после разразившегося скандала бросила свою родительницу и бежала в Америку. Певица вот уже две недели не слышала дочь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760067" frameborder="0"></iframe> Любовь Успенскую бросила родная дочь.Королева шансона морально сломлена, а ее здоровье подорвано

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А ведь артистка поддерживала все начинания Тани. По слухам, она платила по два миллиона рублей за каждый год обучения Плаксиной в Америке. Девушка поступила на факультет журналистики. Но не доучилась, пыталась продать свои картины и переносила рисунки на ткани, но и в этом не преуспела. Дочь артистки также бралась вести частные уроки по йоге. Однако здесь тоже потерпела фиаско.

А потом произошла авария. Успенская при любой возможности все свое свободное время проводила подле больной дочки. Наследница артистки до сих пор не восстановилась после жуткой травмы - двойного перелома и потери нескольких зубов. Татьяна Плаксина сильно покалечилась после аварии в Коста-Рике, ударившись лицом об асфальт. Ее прооперировали, но неудачно. У девушки началось заражение крови. "Дошло до того, что у нее могла быть гангрена. Три зуба нижних ушли на три миллиметра вниз. Их пришлось вырывать и вырезать эту десну, потому что начался абсцесс", - рассказывала королева шансона.