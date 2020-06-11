Стебунов любит погонять на внедорожнике, а Гармаш за пару дней до аварии Ефремова получил штраф за сплошную

Kp.ru решил проверить, как соблюдают правила ПДД близкие друзья Михаила Ефремова, оказалось, что у многих из них прохожий список нарушений.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов стал причиной серьёзной аварии в центре столицы на Смоленском бульваре. Дорожные камеры зафиксировали, как джип актёра пересекает сплошную линию разметки и влетает в поток встречных машин. Больше всех не повезло водителю фургона доставки продуктов, с которым столкнулся лоб в лоб чёрный джип Ефремова. Пассажиры других автомобилей отделались испугом и не пострадали. Когда актёр вышел из машины, многим стало ясно, что он очень пьян. Позже при освидетельствовании в его крови обнаружат 2,1 промилле алкоголя, а также следы различных наркотиков. 57-летний Сергей Захаров, который находился за рулём искорёженного в аварии фургона в тяжелом состоянии был доставлен в институт им. Склифосовского. На протяжении всей ночи врачи боролись за жизнь мужчины, но полученные в аварии травмы не оставили ему шансов. Сергей скончался.

Актер Сергей Гармаш,Фото: Борис КУДРЯВОВ

Авария собрала вокруг разбитых автомобилей толпу зевак, приехали поддержать актёра и его коллеги по творческому цеху. Среди них звезда экрана Сергей Гармаш и актёр театра "Современник" Иван Стебунов. Скорое появление последнего на месте ДТП, к слову, смутило свидетелей произошедшего, и мужчину заподозрили в том, что на самом деле он был пассажиром Гранд Черроки Ефремова. Но эти слухи он опроверг, заявив, что на помощь Михаилу его позвала актриса Дарья Белоусова, с которой Ефремова почти год связывают отношения. Именно из её дома в Казарменном переулке артиста в последствии увозили на допрос. Сама Дарья Белоусова комментировать свою причастность к аварии на Смоленском бульваре отказывается. До сих пор неизвестно, кого очевидцы могли видеть в машине актёра в качестве пассажира. Свидетели утверждают, что в джипе помимо Михаила был кто-то ещё.

До смертельной аварии, Михаил Ефремов не был примерным водителем, проверка показала, что у актёра скопилось неоплаченных штрафов на 36 500 рублей. В основном это были санкции за нарушение правил парковки и превышение скоростного режима.

После всего случившегося, мы решили проверить, соблюдают ли друзья Михаила Ефремова, которые оказались втянуты в эту историю, правила дорожного движения. И вот что выяснилось. К примеру, у Ивана Стебунова 34 нарушения, актёр любит погонять на своём Мерседесе GL 400, и большая часть квитанций от ГИБДД - за превышение скорости. В отличие от старшего товарища, свои штрафы актёр "Современника" оплачивает. Но один долг на момент публикации всё-таки у Ивана есть.

36-летняя актриса сериалов Дарья Белоусова водит аккуратнее, её Хёндай IX35 попадал на дорожные камеры всего 10 раз и тоже за превышения скорости. А вот народный любимец Сергей Гармаш в этом списке лидирует с большим отрывом, у него 39 нарушений ПДД, одно из которых было зафиксировано за несколько дней до фатальной аварии его друга. Генезис G80, принадлежащий Сергею, нарушил сплошную линию разметки, разделяющую потоки встречных направлений. Подобное нарушение с выездом на встречную полосу, допущенное Михаилом Ефремовым привело к гибели человека.

stebunov_i В сложившейся ситуации #сидимдома , впервые воспользовался доставкой еды на дом и не пожалел! Хоть и признаюсь, периодически (по спецразрешению) выезжаю на репетиции Танцы со звёздами , где #гриндин так же меня выручает! Это действительно вкусно, полезно и всегда вовремя! @grindin_ru

В 2017 году Сергей Гармаш сел за руль Genesis G80.Фото: Shutterstock

— Было вынесено постановление об административном правонарушении за несоблюдение требований разметки, а именно нарушение одинарной сплошной линии, разделяющей потоки противоположных направлений, обозначающей границы полос движения на опасных участках дороги. На данный момент штраф не оплачен, — сообщил источник kp.ru

Постановление о штрафе пришло Сергею за несколько часов до трагической аварии Михаила Ефремова.

Стоит отметить, что эта авария со смертельным исходом с участием близких людей, для Сергея Гармаша не первая. Очень похожая история случилась в ноябре 2010 года с младшим братом народного артиста Романом. Совпадение обстоятельств просто поражает. Роман находился за рулём автомобиля, который принадлежал Сергею, брат управлял машиной по доверенности. В подмосковном посёлке Кратово Гармаш младший не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с отечественным ВАЗ-2106. За рулём шестёрки находился сотрудник Раменской ЦРБ Виктор Мартынов. Мужчина погиб на месте. У сотрудника больницы осталась жена и двое сыновей. Освидетельствование показало, что Роман находился в состоянии алкогольного опьянения. Суд по этому делу занял около 9 месяцев, в результате брата Сергея Гармаша приговорили к 3,5 годам колонии-поселения. Но через 2 года адвокатам удалось добиться досрочного освобождения для Романа, он выплатил семье погибшего компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей.

Иномарка, которой управлял Роман Гармаш, выскочила на встречную и протаранила «Жигули». Водитель «шестерки» погиб на месте.

В материалах дела было зафиксировано, что за 5 дней до фатальной аварии Роман на той же машине существенно нарушал скоростной режим, автомобиль был зафиксирован камерами на МКАД, скорость движения превышала 160 км/час. Тогда суд оштрафовал его на 2 тысячи рублей.

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