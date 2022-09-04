Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика3 сентября 2022 21:01

Военная спецоперация на Украине 4 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 сентября 2022 года
Мария ПАВЛОВА
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 сентября 2022 года.

Правительство России распорядилось направить 10,3 миллиарда рублей на социальные выплаты гражданам Донецкой и Луганской народной республик, а также Украины, вынужденно переселившимся в Россию. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина РФ.

Ассоциация Stand With Ukraine намерена подать жалобу на бывшего кандидата в президенты Франции Сеголен Руаяль за ее критику пропаганды на Украине. Политик осудила «пропаганду войны через страх», ведущуюся Киевом. По мнению Руаяль, озвученная украинскими властями информация об инцидентах в роддоме Мариуполя и провокации в Буче была выдумана для того, чтобы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине

Боец с позывным «Скиф» рассказал подробности штурма Энергодара украинским десантом. Десант ВСУ штурмовал Энергодар на иностранных катерах, а действия украинских военных были направлены непосредственно на ЗАЭС.

Власти Запорожья считают, что десант ВСУ пытался взять в заложники миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Минобороны России назвало безуспешными попытки ВСУ закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. За сутки на данном направлении они потеряли 23 танка, 27 БМП и более 230 военнослужащих.

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне. Два человека погибли, еще четыре получили ранения.

В Чернигове на выставке оружия произошел выстрел из гранатомета, пострадали четыре ребенка.

Украина попросила производителя беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» оснастить дроны устройством для распыления химических веществ.

Спецоперация на УкраинеКАРТИНА ДНЯВоенная операция на Украине: последние новости