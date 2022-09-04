Военная спецоперация на Украине 4 сентября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 4 сентября 2022 года.

Правительство России распорядилось направить 10,3 миллиарда рублей на социальные выплаты гражданам Донецкой и Луганской народной республик, а также Украины, вынужденно переселившимся в Россию. Средства будут выделены из резервного фонда кабмина РФ.

Ассоциация Stand With Ukraine намерена подать жалобу на бывшего кандидата в президенты Франции Сеголен Руаяль за ее критику пропаганды на Украине. Политик осудила «пропаганду войны через страх», ведущуюся Киевом. По мнению Руаяль, озвученная украинскими властями информация об инцидентах в роддоме Мариуполя и провокации в Буче была выдумана для того, чтобы помешать мирному урегулированию конфликта на Украине

Боец с позывным «Скиф» рассказал подробности штурма Энергодара украинским десантом. Десант ВСУ штурмовал Энергодар на иностранных катерах, а действия украинских военных были направлены непосредственно на ЗАЭС.

Власти Запорожья считают, что десант ВСУ пытался взять в заложники миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС.

Минобороны России назвало безуспешными попытки ВСУ закрепиться на Николаево-Криворожском направлении. За сутки на данном направлении они потеряли 23 танка, 27 БМП и более 230 военнослужащих.

ВСУ нанесли удар по жилому дому в Херсоне. Два человека погибли, еще четыре получили ранения.

В Чернигове на выставке оружия произошел выстрел из гранатомета, пострадали четыре ребенка.

Украина попросила производителя беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» оснастить дроны устройством для распыления химических веществ.