Военная спецоперация на Украине 7 января 2023 года: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 7 января 2023 года

На Донецком направлении за сутки украинские боевики потеряли до роты личного состава. Народная милиция ДНР уничтожила полевой склад вооружения.

ВСУ обстреляли Донецк за 1,5 часа до объявленного Россией режима тишины. Обстрелы Кировского и Петровского районов зафиксированы в 10.35.

Вступил в силу временный режим прекращения огня на Украине, который, по указу президента России Владимира Путина, будет действовать 36 часов с 12.00 пятницы, 6 января 2023 года до 24.00 субботы, 7 января 2023 года.

ВСУ обстреляли Донецк после наступления объявленного Россией режима тишины. Выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Министерство обороны РФ заявило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ), продолжил артиллерийские обстрелы населенных пунктов и позиций российской армии, несмотря на соблюдение российских войск режима прекращения огня.

Вооруженные силы России сбили в ДНР самолет СУ-25, а в Запорожской области были перехвачены восемь снарядов РСЗО HIMARS.

Российские военные ликвидировали более 40 украинских боевиков на Купянском направлении. Всего убитыми и ранеными ВС Украины потеряли за сутки около 100 военных.

Российские военные в Запорожской области уничтожили гаубицу М-777. Также поражены американские РЛС АN/TPQ-36 и АN/TPQ-50.

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины 6 января 2023 года. Об этом говорят данные минцифры страны.