Военная спецоперация на Украине 12 февраля 2023 года: прямая онлайн-трансляция

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские Вооруженные силы проводят на Украине военную спецоперацию по защите Донбасса, а также по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 12 февраля 2023 года.

Диверсанты Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытаются проникнуть в Запорожскую область под видом российских военных, но такие попытки пресекаются.

Москва готова к переговорам с Киевом без предварительных условий со стороны Украины. Об этом заявил заместитель главы министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Вершинин.

Вооруженные силы Украины скопили группировки численностью 20 тысяч человек на подконтрольной Киеву территории Запорожской области, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Российские военные продвинулись на кременском участке на два километра за три дня.

Путин наградил орденом Мужества раненного в Соледаре военкора Анастасию Елсукову. Журналист награждена за мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении профессионального долга.

Минобороны сообщило о массированном ударе по инфраструктуре Украины 10 февраля 2023. Ракеты и дроны достигли намеченных целей.

Вооруженные силы Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево Курской области, погиб один человек, заявил глава региона Роман Старовойт.

Российские разведчики отбили два опорных пункта Нацгвардии Украины на участке под Кременной.

Бундесвер начнет обучать бойцов ВСУ управлению Leopard 2 на следующей неделе. Оно будет проходить на военном полигоне в нижнесаксонском городе Мунстер.