Сбор урожая пшеницы в ЛНР. Фото: REUTERS

За сутки в зоне СВО перехвачены 43 беспилотника

Бойцы «Западной» группировки войск на Купянском направлении продвинулись до двух километров по фронту и до полутора километров в глубину, нанеся противнику такой урон: до 65 боевиков, две бронемашины, три автомобиля и американская РЛС контрбатарейной борьбы АN/TPQ-50. «Южная» группировка войскн на Донецком направлении отразила 12 атак, уничтожив склад боеприпасов 79-й ДШБ ВСУ, более четырех рот, две бронемашины, три пикапа, американскую артисистему М777, три польские САУ «Krab», САУ «Гвоздика», две гаубицы Мста-Б, орудия Д-20 и Д-30. Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении вывела из строя украинскую ДРГ, роту боевиков, две бронемашины, три автомобиля, САУ «Krab» и две гаубицы Д-30. Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении отбила три атака противника во Владимировке и Урожайном, а на Запорожском направлении три наскока в Новоданиловке. Уничтожены три склада боеприпасов 23-й и 33-й мехбригад ВСУ в Малой Токмачевке и в Успеновке, более двух рот, танк, две бронемашины, четыре пикапа, гаубица Мста-Б, пушка Д-44. На Херсонском направлении выведены из строя два взвода, четыре пикапа, две гаубицы Мста-Б и САУ «Акация». Силы ПВО перехватили три снаряда РСЗО HIMARS и 43 БПЛА. Идём на рекорд.

В Одессе и Николаеве сожжены хранилища топлива

По данным Минобороны РФ, в ночь на 18 июля наши Вооруженные Силы нанесли групповой удар оружием морского базирования по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Ну и по месту их изготовления. Это был судоремонтный завод в районе Одессы. В районе Николаева и Одессы уничтожены хранилища топлива, где его было около 70 тысяч тонн. Отмечены пожары и детонация на уничтоженных объектах. Гори, гори ясно.

Из 28 беспилотников, атаковавших Крым, 11 подавили станции РЭБ

В ночь на 18 июля ВСУ попытались атаковать Крым с применением сразу 28 беспилотников. Попытка теракта была пресечена. 17 украинских дронов были уничтожены средствами ПВО. Не долетев до цели, были подавлены средствами РЭБ ещё 11 беспилотников. Привет любителям кофе на ялтинской набережной Буданову с Залужным.

Из пригорода Херсона пытались высадить десант на левобережье

Украинская ДРГ попыталась форсировать Днепр под Антоновкой в Херсонской области. Были уничтожены пять лодок и 27 националистов. Также бойцы группировки «Днепр» около острова Васильков уничтожили две лодки, семь боевиков ВФУ и два 120-миллиметровых миномета с боекомплектом и расчетом рядом с Кизомысом. На том же направлении у Пятого поселка уничтожена САУ «Акация» с боекомплектом. Им Херсон навевает грустный сон.

ФСБ предотвратила теракт на электростанции в Угличе

В Угличе ФСБ при содействии МВД предотвратила теракт на объекте критического жизнеобеспечения. Была задержана 35-летняя россиянка, работающая на Службу безопасности Украины. По заданию украинских спецслужб она собирала и передавала информацию об одном из объектов инфраструктуры региона для совершения теракта. Есть данные, что она собиралась подорвать гидроэлектростанцию. Ранее сотрудники ФСБ повязали 38-летнего жителя Тюмени, который по заданию украинских кураторов готовился вывести из строя объект топливно-энергетического комплекса. Они хотят, чтобы в России сидели без электричества, а по Крещатику гуляли в свете уличных фонарей. Не полетит такой паровоз, все будет ровно наоборот.

Наступление ВСУ у Красного Лимана провалилось

Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР, сообщил, что наступление ВСУ под Красным Лиманом провалилось. Марочко заявил: «В районе Червонопоповки роты противника предприняла атаку наших рубежей. Огневой поддержки со стороны украинской артиллерии и бронетехники практически не было и атака была обречена на провал». На этом направлении ВСУ также стали придерживаться тактики так называемого «мясного штурма», бросая в бой не обученную пехоты без поддержки. Только Сырскому об этом не говорите.

Несколько российских танков из зоны СВО изучают в Британии

Адмирал Тони Радакин, начальник штаба обороны ВС Великобритании, сообщил, что несколько российских танков, пораженных во время боев на Украине, доставлены в Британию, для изучения военными экспертами. Адмирал отметил, что ученые действуют «на уровне профессиональных патологоанатомов». Они анализируют каждую мелкую особенность, которую может использовать другая страна. Радакин пояснил, что такой анализ позволяет понять, как работает чужая техника и как ей можно противостоять, как сделать броню более эффективной, как подавить системы связи и гарантировать, что британцы смогут пробить их защиту. Вы расскажите это украинским танкистам, которые на вашей бронетехнике горят в запорожских степях.

Анкара получила предложение Киева по продлению зерновой сделки

Обращение украинской стороны по продолжению зерновой сделки без участия Москвы получено турецкой стороной. Направлено такое обращение и в ООН. Глава Турции Эрдоган анонсировал проведение переговоров с российским лидером. И все дальнейшие решения, касающиеся черноморской инициативы, будут приниматься в соответствии с обсуждениями этих действующих лиц. Разговор Зеленского с генсеком ООН Антониу Гутерришем не сильно помог. В Киеве продолжают пребывать в заблуждении, что они где-то что-то могут сделать сами.

Кулеба не считает Крымский мост гражданским объектом

Дмитрий Кулеба, глава МИДа незалежной, отвечая на вопросы журналистов перед заседанием Совбеза ООН по ситуации на Украине, Крымский мост, на который Киев совершил нападение, не посчитал гражданским объектом. Кулеба удивился вопросу про атаку на мирный объект: «Что заставляет вас верить, что Керченский мост - это объект гражданской инфраструктуры?». Этот деятель утверждал, что мост используется для снабжения сил РФ оружием, топливом и различным оборудованием. Украинский чиновник заявил: «Не всякий мост является гражданским объектом по определению». Не всякий Кулеба является министром.