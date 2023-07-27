С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля 2022 года российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 27 июля 2023 года.

Штурмовая группа украинских войск, пытаясь совершить попытку прорыва на позиции Вооруженных сил (ВС) России на Запорожском направлении, за два дня потеряла почти весь свой состав.

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили позиции войск Украины в районе восьми населенных пунктов на правобережье Днепра. В результате погибли 33 украинских солдата, а также свыше 40 были ранены.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались прорвать линию обороны в Запорожской области, но понесли потери.

Подразделения седьмого мотострелкового полка западной группировки войск Вооруженных сил (ВС) России заняли более выгодные рубежи на Куземовском направлении в результате успешных наступательных действий.

Российские войска отразили атаку ВСУ в районе Работино на Запорожском направлении. В ходе безуспешной атаки ВСУ потеряли два танка, одну гаубицу и САУ «Гвоздика».

Российские войска продвинулись до трех километров на Краснолиманском направлении. Также удалось продвинуться на 2,7 километра в глубину обороны противника.

Глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк публично признал, что теракт на Крымском мосту в 2022 году совершил Киев.

В нескольких областях и столице Украины прогремели взрывы 26 июля. Ранее на территории всей страны объявили воздушную тревогу.