Экспедиция «КП»: Отдых миллионера, шерстяные трусы и звезда побережья

Фото: Оксана ЗУЙКО

Часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5, часть 6, часть 7, часть 8, часть 9.

Две блондинки - журналистки «КП» заканчивают свое автопутешествие из Москвы до Сочи. Описав приключения в дороге, Воронеж, вкусный Ростов, толпы в Анапе, дорогой Геленджик, «гламурных дикарей» под Туапсе и «золотой» Сочи, наши красотки оказались на финише экспедиции - в Сириусе и Красной Поляне.

После Олимпиады-2014 Большой Сочи прирос новыми курортными районами - Имеретинка (в народе), она же - Сириус. И Красная Поляна. А еще сильно разрослись Хоста, Кудепста, Адлер. Мест отдыха стало БОЛЬШЕ. Вот туда-то мы и направились.

И снова начну с больного. Сочи и Адлер разделяет железобетонная, неприступная стена, преодолеть которую сродни подвигу. Пробища! Как люди на самолеты свои успевают, не представляю.

ШЕРСТЯНЫЕ ТРУСЫ

После 1,5 часа простоя мы оказались-таки в Курортном Городке - самом ближнем районе Адлера, любимом бюджетными туристами. Тут пахнет не лоском, а шашлыками. И дорога к морю похожа на рынок. Ассортимент поражает - помимо всего пляжного, много шуб, поясов и носков из собачьей шерсти. Я нашла даже трусы из шерсти.

Адлер - шумный, народный. Отели тут куда дешевле, чем в Сочи (от 3 - 5 тысяч рублей даже в самый высокий сезон). Но видно, что в последние годы навели красоту, замостили все плиткой, посадили пальмы, пооткрывали симпатичные кафе и рестораны. Есть даже ресторан, где вокруг столиков ходят настоящие гуси.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

А через реку - другое курортное государство. И юридически (территория, подчиняющаяся напрямую правительству РФ), и по содержанию. Поселок городского типа Сириус.

ЗВЕЗДА ПОБЕРЕЖЬЯ

Тут свои правила и длинная 7-километровая набережная, упирающаяся в Абхазию. Но курортные массы не замечают границ. Отдыхающие и жители Сириуса с удовольствием идут гулять вечером в Адлер. А адлерцы любят днем махнуть на просторные имеретинские пляжи. Вечером наблюдала картину, как студенты Сириуса веселились в адлерском баре с человеком в костюме Нептуна. И все это под аккомпанемент Ольги Бузовой из соседнего клуба.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Вообще Сириус - этакий курортный наукоград. Вроде бы и часть отелей отдали под кампусы. И научные центры открыли. И целый университет. Но от курортной атмосферы никуда не денешься.

- У нас тут будет развиваться умный туризм, - рассказывает Денис Гусев, молодой ученый, руководитель научного центра междисциплинарных исследований спорта «Университета Сириус».

- Это как? IQ-тест отдыхающие обязаны будут проходить, что ли?

- Нет, конечно, - смеется Денис. - Мы постепенно будем менять характер туризма, от классического отдыха на пляже к образовательному.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Перевожу с научного на человеческий - летние образовательные лагеря для детей, форумы, школы обучения разному спорту.

Надо сказать, ученые выбрали для себя прекрасное место под солнцем - субтропики, вечное лето. До горнолыжных курортов рукой подать, до аэропорта тоже. Все новенькое, с иголочки - дома, поющие фонтаны, стадионы, все олимпийское наследие теперь в Сириусе. Вот тебе и «поселок городского типа».

Фото: Оксана ЗУЙКО

Правда, отдохнуть в такой научной среде обойдется как в «золотом треугольнике» Сочи. А поселиться - вообще как в космос слетать. Знаете, сколько стоит квадратный метр в строящемся тут на берегу модном ЖК? 2 миллиона рублей! То есть скромные апартаменты в 45 квадратных метров обойдутся в 115 миллионов. И это на этапе застройки. Как тебе такое, Илон Маск?

Есть варианты и бюджетней, если можно так выразиться про эти цифры. Я изучила цены на сайте «Купи-продай». 20-метровые апартаменты - от 10 миллионов. Про виллы и их стоимость говорить не буду.

Фото: Оксана ЗУЙКО

ЛУЧШЕ ГОР ТОЛЬКО ГОРЫ У МОРЯ

Теперь, когда Сочи стал всесезонным курортом, многие селятся не у побережья, а в горах. Например, в Эсто-Садке, отстроенном почти с нуля к Олимпиаде. А можно в старом поселке Красная Поляна. Цены на отели тут летом божеские - можно найти приличный вариант и за 5 тысяч в сутки. А отдых в горах у моря - это животворящий коктейль из горного воздуха и морских купаний. До пляжа Сириуса всего-то минут 40 по роскошной, живописной трассе. Хочется поплавать - пожалуйста. А не хочется - гуляй по горам. Все подъемники работают летом так же, как и зимой. Билет «день в горах» обойдется в 2500 рублей на человека. И, кроме всех фуникулеров, в эту стоимость входит еще и экстрим - прогулка по подвесному мосту и веревочный парк. Ну а кто не хочет тратиться на подъемники, может пешком пройтись. В Красной Поляне разбито больше 20 маршрутов для хайкинга.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Фото: Оксана ЗУЙКО

- До Олимпиады пгт Красная Поляна был богом забытым местом. Доехать до него по полуразвалившемуся серпантину с вечными оползнями и снежными завалами было тем еще приключением, - рассказала коренная сочинка Кристина. - Люди молились, чтобы добраться и выжить. А теперь Красная Поляна - супермодный, элитный поселок.

Он и правда модный - столько золотой молодежи я в России нигде не видела. Каждый день тусовки, джазовые концерты. Элиты тут тоже с избытком. И сочинский «золотой треугольник», и Сириус просто отдыхают по ценам на недвижимость в сравнении с Красной Поляной. А те счастливчики, кто успел купить тут жилье по человеческим ценам, теперь миллионеры.

- Я простой инструктор по горным лыжам, - рассказывает житель Красной Поляны Владимир. - Счастье, что успел купить однушку в ипотеку за 4 миллиона 5 лет назад. Сейчас такая стоит уже 15 миллионов.

- Можешь продать и купить двушку в Москве!

- Никогда! Обожаю Поляну. Лучшее место в России.

И, знаете, я с Владимиром согласна. Если я поеду в эти края в отпуск, то только в Поляну. Я бы сюда вообще жить переехала, но посчитала - денег от продажи всего, что у меня есть, не хватит даже на сарайчик здесь в горах.

Фото: Оксана ЗУЙКО

- Может, останемся хоть на пару дней, - уже теперь я ныла Оксане.

- Нет! Домой!

Я так на нее злилась за это, даже хотела на самолете отправить в Москву. Но в экспедиции своих не бросают.

Прямо отсюда мы выдвинулись в обратный путь. Экспедиция «Комсомолки» окончена. И в следующем номере «КП» мы опубликуем финал - со всеми выводами и ценами.

Не переключайтесь.

Экспедиция «КП» передвигалась на первом отечественном электрокроссовере «EVOLUTE i-JOY», предоставленном компанией «КЛЮЧАВТО».