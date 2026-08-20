Быль дорог. Как сейчас выглядит столица исправительных колоний России и какой город в нашей стране выживет при апокалипсисе

Дорога из Братска... Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Дорога из Владивостока в Москву – это не только впечатляющие ГЭС, моря, бескрайние просторы и потрясающая тайга. Это еще и путешествие во времени. От анекдотов царских времен до комсомольских строек и обратно во времена золотой лихорадки, а потом и Сиблага.

"Быль дорог" – о том, как это путешествие можно совершить всего за два дня, но проехать придется больше тысячи километров. Все прошлые части можно найти здесь.

Герб Иркутска: что за лев этот тигр?

В Иркутске мы залипли у герба города. Вернее у зверя, который изображен на нем. Под таким гербом больше всего бы подошел девиз: "Что за лев этот тигр?". Потому как вопрос действительно оказался непраздным – у вполне себе узнаваемого хищника семейства кошачьих был необычный хвост, а так же странные лапы.

Мнения разделились. Кто-то настаивал, что тигр вполне себе обычный, только художник оказался из семейства рукожопов, кто-то считал, что тут поработали древние генетики, самые продвинутые навели справки. И выяснилось страшное – это не тигр, это бабр (так издревле называли кошачьих хищников в этих местах), и в этом кроется самая фатальная ошибка в истории геральдики Иркутска, а может быть и всей Российской империи.

Бабр. Современное прочтение Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Все случилось в 1878 году. В царский департамент в Санкт-Петербурге пришла неожиданная мысль разобраться с гербами российских городов, и там официально запросили у Иркутска, что у них нарисовано в символике. Пришел ответ: "В серебряном щите чёрный бегущий бабр с червлёными глазами, держащий во рту червлёного соболя".

Кто-то из питерских чиновников, кляня провинциальную безграмотность, в слове бабр аккуратно зачеркнул букву "а", сверху написал букву "о" и отправил обратно.

Сказать, что в Иркутске офигели, это не сказать ничего. Но спорить с буйными чиновниками из столицы не стали. Просто-напросто тигру на гербе пририсовали большой бобровый хвост и перепончатые задние лапы и получилось новое мифическое животное.

Короче, если вы хотели знать, как в нашей стране работает чиновничья бюрократия и связь между столицей и регионами, это реальная история вам все объяснит.

Набережная Иркутска Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

А в Иркутске помимо бабра обнаружилась очень хорошая набережная, центр со старинным зданиями и туристический 130-й квартал, где в деревянных домиках квартируют рестораторы и продавцы сувениров. Будете в Иркутске, загляните – не пожалеете.

Иркутск туристический Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Город Братск: обитаемый остров

Россия – страна контрастов. Нам почему-то захотелось это прочувствовать до конца. И после исторического Иркутска нас понесло в юный (по меркам всемирной истории, конечно) Братск.

Ну Братск – город комсомольских строек. Ну Братск, где расположена одна из самых крупнейших ГЭС страны, да и всего мира. Ну Братск, занимающий 16-е место в списке самых загрязненных городов страны… Короче, мы решили, что если смотреть Россию, то полностью, а не только с этой вашей туристической романтикой.

Братская ГЭС - одна из самых легендарных комсомольских строек Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Но для начала до Братска нужно доехать. Задача, надо сказать, нетривиальная. Сложнее из Братска только уехать, но об этом позже. В город комсомольских строек ведет дорога из плит. Часть из них выщерблены, часть разъехалась и полное ощущение, что все сделано для того, чтобы наш "Тополь" мог проехать, а вражеские войска, если вдруг они окажутся поблизости от Братска – нет.

Нас дорога приняла за своих. Мы пробились, и в каком же шоке оказались, когда поблизости от самого Братска увидели пустое шоссе на четыре полосы с отличным асфальтом!

Город Братск оказался обитаемым островом, вернее архипелагом. Словно в этом месте когда то прогремел Большой взрыв, и осколки города разметало друг от друга на десятки километров. Вот и живут они сейчас отдельно, навещая друг друга по праздникам.

Пейзажи Братска Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Понятно дело, что эти районы города возникали на местах рабочих поселков – один для строителей ГЭС, другой для алюминиевого завода, третий – для лесозаготовок… Но есть и другая версия: если что-то рванет в одном районе Братска, остальные выживут.

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

В Братске очень хорошо становится понятно, как мы бы жили при победившем коммунизме, и почему это так и не случилось. Широченные проспекты с неплохим покрытием, панельные дома, сейчас облезлые, но лет 50 лет назад они считались ультрасовременными, вид из верхних их этажей на потрясающей красоты тайгу и водохранилище просто бомбезный.

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

"Не пытайтесь покинуть Братск!"

Но город кажется полупустым. Статистика говорит, что Братск медленно вымирает. В 1991 году здесь жило почти 300 тысяч человек. Сейчас – 218 тысяч. Непонятно, правда, как они умудряются уезжать из города. В рунете есть такой мем "Не пытайтесь покинуть Омск". Наивные, они не были в Братске.

Одна из самых удаленных точек маршрута - ради нее мы сделали крюк в сотни км Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Навигатор нам нарисовал вполне себе симпатичную дорогу из города, и поначалу она оправдывала даже самые смелые ожидания. Мы, конечно немного напряглись, когда не увидели на ней ни одной машины, но решили продолжить. Но в какой-то момент шоссе просто оборвалось. Как-будто дорожники посмотрели, сколько прошли, сколько еще осталось, и махнули рукой: "А ну его на …!". А может быть именно в этом месте в 1991 году закончился Советский Союз.

Дорога из Братска Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

И дальше полторы сотни км мы неслись по гравийке. Людей – никого. Вокруг марсианские пейзажи, тайга и туман в низинах… И в какой-то момент мы поняли: если в мире все-таки случится апокалипсис, Братск станет одним из тех мест, где посреди хаоса сохранится анклав человечества. Конец света туда просто не доберется.

Тайна столицы Сиблага

Ночевали мы в Кемерово. В той самой гостинице с тиром и плакатами как стрелять из любого оружия от браунинга до калаша. И честно говоря, зря. Надо было остановится чуть раньше – в Мариинске, еще одном городе-загадке российской истории.

В Мариинск мы заехали поздним вечером в поисках бензина. И кроме него нашли городок с отлично сохранившейся исторической застройкой. Мы ехали по ночным пустым улицам и разглядывали каменные и деревянные дома с резными наличниками, и многие из них были умело подсвечены… Те самые здания, которые, возможно, помнили царских ссыльных, и золотую лихорадку этих мест в середине 19-го века, и бунты измученных на приисках рабочих, и пьяные загулы золотопромышленников. И конечно те времена, когда Мариинск считался столицей Сиблага НКВД. Кстати, в одном из таких исторических зданий до сих пор находится СИЗО №3.

Но главная тайна города в его названии. Мариинск получил имя в честь супруги Александра II Марии Александровны. Но как так получилось, что город не переименовали после Октябрьской революции? Как могло произойти, что в населенном пункте, названном в честь императрицы, был Дом культуры имени Берии, и Распредлаг, расположенный в Тюремном замке? Как случилось, что Гумилев и Рокоссовский сидели в городе, благословленном царской семьей и не сменившем название?

Что это – забывчивость советской власти? Или тонкая ирония? Историки не знают до сих пор. Но этот город, продолжающийся считать неофициальной столицей местных колоний, похоже, одно из самых интересных мест на нашей дороге.

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