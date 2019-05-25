Трамп огорчен скорой отставкой Мэй

СЕГОДНЯ 03:23 2019-05-25T03:50:36+03:00

Президент США Дональд Трамп и премьер Британии Тереза Мэй во время одной из встреч в Брюсселе Фото: REUTERS

Президент США заявил, что ему очень нравится британский премьер

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Президент США Дональд Трамп заявил, что огорчен решением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй уйти в отставку.

«Мне жаль Терезу, она мне очень нравится. Она очень много работала», - сказал он журналистам в Белом доме перед вылетом в Японию.

Американский лидер добавил, что в ближайшие две недели он увидится с Терезой Мэй, когда прибудет с визитом в Британию, передает агентство Reuters.

Как писал сайт kp.ru, ранее Лондон объявил, что к моменту государственного визита президента США Мэй еще будет премьер-министром. Она оставит свой пост не ранее 7 июня, а визит Трампа в Соединенное королевство запланирован на 3 – 5 июня.

Накануне глава британского правительства со слезами на глазах объявила, что из-за разногласий с кабмином и парламентом по вопросу выхода страны из Евросоюза приняла решение уйти в отставку. Одним из вероятных кандидатов на ее должность считается бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

К слову, Трамп неоднократно говорил, что Джонсон был бы «отличным» премьером.

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После долгих споров с парламентом Великобритании касательно соглашения о выходе страны из ЕС премьер-министр Тереза Мэй объявила, что покинет свой пост 7 июня. Такое решение глава британского правительства приняла после консультации со своими сопартийцами (подробности).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/710803" frameborder="0"></iframe> Мэй со слезами на глазах объявляет об отставке.

ИСТОЧНИК KP.RU