Трамп пообещал подписать указ о реформе американской полиции 16 июня
Президент США Дональд Трамп объявил журналистам, когда он намерен подписать «всеобъемлющий» указ о реформе американской полиции. По словам главы государства, он подпишет документ уже во вторник, 16 июня.
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В США «новый Джордж Флойд»: Полиция Атланты застрелила 27-летнего чернокожего Рэйшарда Брукса, который заснул, заблокировав парковку ресторана, оказал сопротивление при задержании и пытался бежать, выхватив у полицейского электрошокер.
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ИСТОЧНИК KP.RU