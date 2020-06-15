Трамп пообещал подписать указ о реформе американской полиции 16 июня

15 Июнь 2020 2020-06-15T23:38:50+03:00

Президент США подчеркнул, что в правоохранительных органах нужны «замечательные люди»

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Президент США Дональд Трамп объявил журналистам, когда он намерен подписать «всеобъемлющий» указ о реформе американской полиции. По словам главы государства, он подпишет документ уже во вторник, 16 июня.

Новость дополняется.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784814" frameborder="0"></iframe> В США «новый Джордж Флойд»: Полиция Атланты застрелила 27-летнего чернокожего Рэйшарда Брукса, который заснул, заблокировав парковку ресторана, оказал сопротивление при задержании и пытался бежать, выхватив у полицейского электрошокер.

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ИСТОЧНИК KP.RU