2020-06-15T23:38:50+03:00
В мире

Трамп пообещал подписать указ о реформе американской полиции 16 июня

Президент США подчеркнул, что в правоохранительных органах нужны «замечательные люди»
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп объявил журналистам, когда он намерен подписать «всеобъемлющий» указ о реформе американской полиции. По словам главы государства, он подпишет документ уже во вторник, 16 июня.

Новость дополняется.

В США «новый Джордж Флойд»: Полиция Атланты застрелила 27-летнего чернокожего Рэйшарда Брукса, который заснул, заблокировав парковку ресторана, оказал сопротивление при задержании и пытался бежать, выхватив у полицейского электрошокер.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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