Последние новости на утро 14 октября 2020: Лавров допустил возможность прекращения диалога России с ЕС

«КП» – о последних новостях на утро 14 октября 2020 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 14 октября 2020 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что если западные политики «не понимают необходимости взаимоуважительного разговора», Москва может на какое-то время прекратить общение с Брюсселем. По словам главы МИД, особенно неподобающе представители Евросоюза ведут себя в вопросе по делу Алексея Навального.

К слову, рассказывая о многочасовых переговорах в Москве по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отметил, что Сергей Лавров на той встрече 9 октября сыграл очень важную роль. Благодаря ему главам внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана удалось согласовать итоговый документ из четырех пунктов, которые устроили обе стороны.

Комментируя заявление Вашингтона о том, что США готовы продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с Москвой при условии временной заморозки ядерных арсеналов обеих стран, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал такие условия неприемлемыми.

Политолог Александр Носович в в эфире Радио «КП» прокомментировал ультиматум, выдвинутый лидером оппозиции Белоруссии Светланой Тихановскрй. Эксперт считает, что забастовки, которыми она пригрозила президенту республики, на сегодняшний день в Беларуси невозможны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Светлана Тихановская «дала Лукашенко 13 дней»: Кому выгодна забастовка всех предприятий Белоруссии

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин – об условиях, выдвинутых экс-кандидатом (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 14 октября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Сайты и форумы военных ведомств Армении и Азербайджана стали меньше хвалиться своими ратными подвигами. А после того, как на второй день перемирия президент Азербайджана Ильхам Алиев деликатно озвучил желание включить в переговорный процесс Турцию, о том же на четвертые сутки перемирия заявила официальная Анкара. Общая обстановка на линии фронта в Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной (подробности).