Последние новости на утро 28 декабря 2020 года. Украинский генерал Геннадий Москаль, который раньше был губернатором Луганской и Закарпатской областей, предсказал Незалежной потерю шести областей – Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Николаевской и Херсонской.Ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в случае «наступления России» начнется «большая война», и тогда будет мобилизовано всё население Незалежной – и мужчины, и женщины. Украинские военные назвали это заявление «бредом».К слову, об Украине. Там начали переписывать учебники с учетом «гендерного равенства». Как сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, «не только мама может раму мыть». Правда, по его словам, до переименования «папы» и «мамы» в пронумерованных родителей дело ещё не дошло: «Пока я такого не видел».Тем временем во всем мире обсуждают «британский» штамм коронавируса. Минувшей ночью о выявлении новой мутации вируса SARS-CoV-2 у граждан своей страны сообщили власти Канады и Южной Кореи, с сегодняшнего дня закрыт въезд для иностранцев в Японию.Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова считает, что люди, которые успели переболеть COVID-19 во время первой волны коронавируса, могут оказаться не полностью защищенными от нового штамма и заразиться второй раз – «кому как повезет». По ее словам, всё зависит от типа антител, которые наработались в их крови.Новость из-за океана. Действующий президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета страны на 2021 финансовый год, который начался в Америке еще 1 октября, и тем самым спас Соединенные Штаты от очередного «шатдауна». Сейчас он находится во Флориде, но обещал ввернуться в Вашингтон 6 января – в день, когда конгресс должен будет утвердить результаты прошедших 3 ноября выборов.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему украинский генерал раскритиковал Зеленского за его заявление о войне с РоссиейВоенный обозреватель kp.ru Виктор Баранец напомнил, к чему могут привести агрессивные милитаристские «порывы» Киева (подробности).