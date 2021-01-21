Последние новости на утро 21 января 2021: Байден официально стал 46-м президентом США

«КП» – о последних новостях на утро 21 января 2021 года Фото: REUTERS

Последние новости на утро 21 января 2021 года. Демократ Джо Байден принес присягу и официально стал 46-м президентом США, а его предшественник 45-й американский лидер Дональд Трамп утром покинул Вашингтон и вместе с женой Меланьей улетел в свое флоридское поместье «Мар-а-Лаго». Правда, обещал вернуться.

Пока неизвестно, вернется ли в Белый дом Трамп, а вот запомнившаяся россиянам странными высказываниями Джен Псаки, которая при Обаме была официальным представителем госдепартамента, на политическую арену вернулась. Теперь она пресс-секретарь Байдена. На своем первом брифинге в новом качестве Псаки заявила журналистам, что намерена вернуть доверие американцев к Белому дому.

Кроме того, она рассказала, что Байден уже успел подписать полтора десятка различных указов. Один из них предписывает повсеместное ношение защитных масок от коронавируса в течение ближайших ста дней. Однако первым делом он отменил несколько указов своего предшественника, после чего привел к присяге сразу несколько сотен сотрудников новой американской администрации.

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