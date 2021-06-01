Последние новости на утро 1 июня 2021: Россия возобновляет авиасообщение еще с девятью странами

«КП» – о последних новостях на утро 1 июня 2021 года Фото: Мария ГОРЕЛОВА

Последние новости на утро 1 июня 2021 года. В этом месяце Россия возобновляет прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение еще с девятью странами. Так, с 2 июня снова начнут летать самолеты в Великобританию по маршруту «Москва – Лондон» и обратно три раза в неделю. А с 10 июня возобновится регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией, а также чартерное – с Албанией. Ранее «КП» рассказывала о том, сколько раз в неделю и по каким маршрутам будут осуществляться рейсы.

Кроме того, накануне вечером стало известно, что Россия продлевает приостановку авиасообщения с Турцией и Танзанией до 21 июня включительно. Такое решение оперативный штаб принял из-за того, что в этих двух странах по-прежнему сложная ситуация с коронавирусом.

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