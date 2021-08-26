Последние новости на утро 26 августа 2021: ДНК-экспертиза подтвердила причастность задержанного к убийству девочки в Тюмени

Важные новости утра Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Последние новости на утро 26 августа 2021 года.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что ДНК-тест подтвердил причастность задержанного в Тюмени мужчины к убийству восьмилетней девочки. По ее словам, тело девочки при обнаружении было завернуто в полиэтилен и кусок половика, а также помещено в коробку из картона. Накануне МВД опубликовало видео допроса подозреваемого в убийстве восьмилетней девочки. На кадрах задержанный 40-летний мужчина дает признательные показания. Жестокая расправа над малышкой в Тюмени вызвала бурную реакцию общественности. В социальных сетях граждане даже предложили устроить самосуд над убийцей школьницы.

Все четыре самолета Минобороны России, три Ил-76 и Ил-62, с эвакуированными из Афганистана гражданами благополучно сели в аэропорту Чкаловский в Московской области. Теперь все пассажиры проходят пограничный контроль. В основном это россияне афганского происхождения.

Китай направил ВОЗ запрос с просьбой провести проверку биолабораторий в США. Речь идет об организации в Форт-Детрике и университете штата Северная Каролина. В запросе говорится, что это необходимо для расследования происхождения коронавируса, вызвавшего пандемию в мире.

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд своими высказываниями об Украине "подложила свинью" киевским властям. По его словам, она не только указала на неготовность Украины к приему в НАТО, но и рекомендовала эстонцам воздержаться от инвестирования в украинскую экономику.

Определились все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона-2021/2022. Всего в групповой стадии будут играть 32 клуба. Представлять Россию на турнире будут футболисты команды "Зенит".

Американский президент Джо Байден заявил, что российские власти знают, кто стоит за резонансными атаками киберпреступников с применением вирусов-вымогателей. Он также полагает, что российская сторона знает, где искать хакеров и призывает РФ наказать виновников.

Аргентинские ученые заявили об хороших показателях антител после прививки российской вакциной от коронавируса "Спутник V". В своем исследовании заметили увеличение их нейтрализующей силы против ковида в зависимости от времени получения вакцины.