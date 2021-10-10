Трамп заявил, что у России и Китая есть образцы американских вертолетов Apache, на основе которых они создадут лучше

Дональд Трамп на митинге своих сторонников в штате Айова Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Китай изучают брошенные американскими военными в Афганистане вертолеты Apache, чтобы на их основе создать их аналоги, только более дешевые и качественные.

«У России и Китая уже есть наших замечательных вертолетов. Они уже разбирают «Апачи», изучают их, изучают их, пытаются понять, что к чему, и уже очень скоро начнут производить лучшее оборудование за меньшие деньги. Это позор», - сказал экс-глава Белого дома своим сторонникам на митинге республиканцев в штате Айова.

По словам Трампа, при выводе войск Соединенных Штатов из Афганистана американские военные оставили там разной техники на сумму около 85 миллиардов долларов, причем часть вертолетов они намеренно сломали, но это были «не самые новые, старые» машины. А «теперь это все у наших соперников».

Напомним, ранее сообщалось, что в распоряжении боевиков «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) оказалось огромное количество оружия и военной техники, оставленной американскими войсками при спешной эвакуации из Афганистана.

Однако западные СМИ сообщают, что террористам достались только груды металла – дескать, американцы всё вывели из строя. По крайней мере, несколько десятков самолетов, вертолетов и бронированных джипов в аэропорту Кабула не подлежат восстановлению.

Как писал сайт kp.ru, Трамп неоднократно критиковал Байдена за вывод войск из Афганистана и говорил, что это войдет в историю как одно из величайших поражений США, призывал его «извиниться перед Америкой за то, что позволил войскам покинуть страну прежде, чем оттуда уехали гражданские», и немедленно подать в отставку.

К слову, в последнее время Трамп стал активно общаться с прессой, а в одном из интервью сказал, что русские «очень умные и упрямые», и им нужно «дать свободу поступать так, как они считают нужным».