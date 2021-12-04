Что произошло в ночь на 4 декабря

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что рассчитывает на "долгий разговор" с российским лидером Владимиром Путиным. Главы государств намерены обсудить "красные линии" в контексте ситуации на Украине. И, как сказал Байден заранее, Штаты не приемлют ничьих "красных линий".

Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва заявила, что Варшава обратилась к Еврокомиссии с требованием начать антимонопольное расследование против "Газпрома". По мнению польской стороны, российская компания якобы является виновницей высоких цен на голубое топливо в Европе.

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что американское правительство поддерживает наращивание военного потенциала Евросоюза. По ее словам, встреча в рамках нового диалога по безопасности состоится в начале 2022 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники в правительственных структурах пишет, что Анкара продала Киеву значительно больше беспилотников Bayraktar TB2, чем озвучивалось. В будущем же Украина может ждать новые поставки, считает издание.

Международное рейтинговое агентство Fitch сохранило сохранило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на прежнем уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что решение о членстве в НАТО той или иной страны принимают входящие в альянс государства, а не Россия.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, который обвинил РФ в агрессивном поведении. Как ответила на это дипломат, Вашингтону следует начать поиск нарушителей международного права с себя.

Российский кинокритик, главный редактор журнала "Искусство кино" Антон Долин взял интервью у британского кинорежиссера Ридли Скотта, известного своими фильмами "Чужой", "Гладиатор", "Бегущий по лезвию" и другими. В ходе разговора режиссер "послал" интервьюера, не согласившись с его мнением.

Пресненский суд Москвы арестовал сотрудника ОМВД России по столичному району Ростокино. Полковника Игоря Гоцуляка подозревают в мошенничестве.

Бывший художественный руководитель МХАТа имени Горького Эдуард Бояков заявил о намерении создать свой театр. По его словам, на новой площадке будут запущены некоторые спектакли, которые ранее можно было увидеть в МХАТе.

Российский писатель-фантаст Андрей Измайлов скончался в Санкт-Петербурге в возрасте 68 лет. Печальную новость сообщил политик Борис Вишневский.