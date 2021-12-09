Что произошло в ночь на 9 декабря

Министр также призвал страны Запада задуматься над тем, как далеко им придется зайти в уступках Москве Фото: REUTERS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью британскому телеканалу Sky News заявил, что Украина готова пойти на ряд уступок России, но только если Россия также ответит Украине взаимностью. При этом, как подчеркнул Кулеба, в некоторых вопросах Киев не отступится - к таковым он отнес вопросы "европейской и евроатлантической интеграции". Что касается западных партнеров, дипломат призвал их задуматься о том, как далеко они готовы зайти в уступках для России, чтобы таким образом сдерживать ее.

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