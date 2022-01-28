Россия потребовала немедленного вывода из Сирии иностранных сил

Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия требует немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, которые незаконно находятся на территории САР. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) первый заместитель российского постпреда при Организации Объединённых Наций Дмитрий Полянский.

«Требуем немедленного вывода из Сирии всех иностранных сил, присутствующих там незаконно. С борьбой с терроризмом США явно не справляются даже в локальном, не говоря уже о мировом, масштабе», - приводит слова дипломата РИА Новости.

Дмитрий Полянский отметил, что недавняя атака боевиков ИГИЛ (запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство») на тюрьму в городе Хасаке «наглядно это демонстрирует». По его словам, нападение на тюрьму и побег из нее заключенных, в том числе экстремистов, – «это результат продолжающихся заигрываний наших коллег с террористическими элементами в Сирии».

«История вас ничему не учит, ровно как и ваши собственные ошибки. Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство террористическим элементам», - констатировал Полянский.

Он добавил, что «именно поэтому сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию игиловцев в Сирии».

Между тем, и Москва, и Дамаск уже несколько лет добиваются вывода войск США с территории САР. Неоднократно подчеркивалось, что они там находятся незаконно. Однако, как еще три года назад сказала спикер МИД России Мария Захарова, американцы «уходят» из Сирии так, чтобы можно было остаться.

Полянский же во время выступления на заседании Совбеза прямо заявил, что в арабской республике «США занимаются откровенным воровством нефти», а незаконное пребывание американских военных в Сирии привело к созданию на северо-востоке «зон беззакония», где «абсолютно безнаказанно орудуют иностранные террористы, боевики и всякого рода преступные элементы», «царят безвластие и насилие».

«Подобная атмосфера характерна для всех мест пребывания американских военных, как во время своей дислокации, так и после ухода. Последним примером служит Афганистан, население которого США оставили с неподъемным грузом проблем, накопившихся за долгие годы американской оккупации», - подчеркнул он.

К слову, ранее посольство России в США, комментируя заявления американских ведомств о том, что Вашингтон «обеспокоен» сообщениями о «военной активности» нашей страны возле границ с Украиной, посоветовало пресс-секретарям госдепа и Пентагона обратить внимание на деятельность собственных Вооруженных сил, которые «безрассудно разгуливают по миру, оставляя после себя хаос».

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