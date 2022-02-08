Белый дом: США воодушевлены переговорами Макрона и Путина

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон «воодушевлен» усилиями Парижа по дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины, в частности – переговорами французского лидера Эммануэля Макрона и президента России Владимира Путина, заявила журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По ее словам, Соединенные Штаты «воодушевлены любыми усилиями по дипломатическому взаимодействию». При этом Псаки отметила, что американская администрация пока не совсем уверена, приблизил ли визит президента Францию деэскалацию ситуации с Украиной.

«Мы не можем контролировать то, что Россия будет делать дальше», - сказала она.

Джен Псаки подчеркнула, что США остаются «ключевым игроком» в урегулировании, и сообщила, что Джо Байден в скором времени пообщается с Макроном.

Напомним, как писал сайт kp.ru, переговоры президентов России и Франции в Кремле продолжались более пяти часов. Лидеры двух стран обсуждали вопросы европейской безопасности и варианты решения украинского кризиса. После встречи Владимир Путин с Эммануэлем Макроном вышли к журналистам и рассказали, о чем они говорили и о чем договорились.

Примерно в то же время пресс-конференция лидеров двух стан проходила и в Вашингтоне. президент США Джо Байден в Белом доме встречался с канцлером Германии Олафом Шольцем. По итогам своих переговоров они рассказывали о санкциях против России.