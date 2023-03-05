Что произошло в ночь на 5 марта

Американская журналистка посоветовала "ядовитой ведьме" фон дер Ляйен "утопиться в море" после антироссийских высказываний. Фото: REUTERS

Американская журналистка Эби Робертс резко высказалась в адрес главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, назвав ту «ядовитой ведьмой». Робертс считает, что фон дер Ляйен должна ответить за свои высказывания о России. «Утопись в море, ты, ядовитая глобалистская ведьма», - написала Робертс в Twitter в ответ на пост Урсулы фон дер Ляйен о создании «международного центра судебного преследования», деятельность которого будет направлена на осуждение российской спецоперации на Украине.

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