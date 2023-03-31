Что произошло в ночь на 31 марта

Украинское МО на плохом английском поблагодарило Запад за бронетехнику и возможность "оккупировать" Украину. Фото: REUTERS

Минобороны Украины опубликовало ролик, в котором на плохом английском пообещало «оккупировать» украинские территории. В ведомстве также использовали несуществующие слова, пытаясь поблагодарить Запад за поставки военной техники.

Украинским беженцам, находящимся на территории Литвы, придется сдать экзамен по литовскому языку. Такое заявление сделал председатель литовской Государственной языковой инспекции Аудрюс Валотка. Чиновник раскритиковал украинских беженцев за заявления о якобы ненужности литовского языка.

В ВСУ признали, что большое количество уклоняющихся от мобилизации на Украине вызвано «снижением мотивационного ресурса».

Президент России Владимир Путин уже подал декларацию о доходах за 2022 год. Об этом в пятницу 31 марта сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Песков добавил, что большинство сотрудников Кремля также подали сведения о своих доходах за истекший период.

Власти Аргентины начали массово отказывать гражданам РФ в продлении туристического пребывания. Также россиянам отказывают в оформлении видов на жительство, а уже выданные отменяют. Об этом рассказал заведующий консульским отделом посольства РФ в республике Георгий Полин.

20 человек пришлось эвакуировать из-за сильного снегопада в Ростовской области в ночь на 31 марта. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о введении режима ЧС в нескольких районах.

В Нью-Йорке Большое жюри проголосовало за то, чтобы предъявить обвинения экс-президенту США Дональду Трампу. Трамп назвал выдвижение против него обвинений политическим преследованием. Политик считает, что таким образом власти США пытаются повлиять на предстоящие президентские выборы.

Турция ратифицировала протокол о членстве Финляндии в НАТО. Это произошло в ночь на пятницу 31 марта.