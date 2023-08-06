Российские Су-34 уничтожили управляемыми боеприпасами пункты дислокации двух бригад ВСУ. Фото: Кирилл ЛОМАКИН

Бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ, используя управляемые боеприпасы. В то же время штурмовики Су-25 поразили скопления живой силы противника на четырех направлениях.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш не упомянул США в своем послании, которое он направил в Японию по случаю церемонии памяти жертв Хиросимы и Нагасаки. Глава всемирной организации не назвал страну, которая сбросила атомные бомбы на эти города в августе 1945 года.

Британское правительство обеспокоено возможностью слежки за гражданами Великобритании через китайские электромобили.

Соединенные Штаты ищут способ прекратить поддержку Киева, обвинив Украину в поражении и таким образом отмежеваться от своего тотального провала. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Украина после окончания боевых действий начнет «жестко защищать» свои интересы в конкуренции с Польшей. Такое развитие событий допустил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Политик подчеркнул, что до урегулирования конфликта Киев считает Польшу «максимально близким другом».

ВСУ испытывают существенный дефицит оружия, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Он отметил, что Украина испытывает дефицит оборудования для разминирования. Также Киев нуждается в поставках западных ракет и крупнокалиберных боеприпасов, отметил советник, добавив, что Украине необходимо «нарастить возможность» быстрого ремонта бронетехники.

В Донецке локализовали пожар в здании университета в Ворошиловском районе. Пожар начался после обстрела Донецка кассетными боеприпасами со стороны ВСУ.

В Грузии обнаружили тело семнадцатого погибшего в результате схода оползня в районе курорта Шови в регионе Рача.

Канада приняла решение о приостановке финансовой помощи правительству Нигера на фоне государственного переворота в этой стране.