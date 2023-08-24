Что произошло в ночь на 24 августа: главные новости

Опубликован список пассажиров и членов экипажа из разбившегося в Тверской области самолета. Фото: кадр из видео.

Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин находились на борту разбившегося самолета Embraer в Тверской области. Об этом в среду, 23 августа, сообщила Росавиация. Ведомство опубликовало имена всех пассажиров воздушного судна.

Взрыв прогремел в Киеве 23 августа 2023 года. Воздушная тревога в столице Украины не объявлялась.

В Северной Корее признали, что вторая попытка запуска разведывательного спутника оказалась неудачной. КНДР планирует провести третью попытку запуска спутника в октябре 2023 года.

Болгария намерена передать Украине партию БТР со слабой броней, которая может быть пробита пулеметной очередью. Речь идет о БТР-60, которые были выпущены в 1960-е годы.

Мужчина, женщина и трехлетний ребенок погибли на пожаре вечером 23 августа в жилом доме в селе Николаевска Бурейского округа Амурской области.

Российские подразделения ПВО пресекли попытки вооруженных сил Украины атаковать объекты в Калужской и Брянской областях в ночь на четверг 24 августа. Уничтожены три беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

БРИКС объявит о расширении организации за счет вступления в нее пяти стран. Это Саудовская Аравия, Аргентина, Иран, ОАЭ, Египет.

Массовое заболевание детей произошло в лагере в Бурятии. Прокуратура проводит проверку.

Действующий президент США Джо Байден недостаточно компетентен, чтобы способствовать прекращению украинского конфликта. Об этом заявил экс-президент США Дональд Трамп.