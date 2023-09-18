Илон Маск всего одной фразой разнес наступление ВСУ

Илон Маск высмеял ВСУ Фото: REUTERS

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск неожиданно высказался о наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на своей странице в собственной соцсети X (ранее Twitter).

"Так много смертей за столь ничтожный результат", - написал Маск в ответ на публикацию предпринимателя Дэвида Сакса о провальном наступлении украинской армии.

Ранее Илон Маск сорвал атаку морских дронов ВСУ на корабли Черноморского флота России, отрезав украинцев от спутниковой сети Starlink у берегов Крыма.

Отметим, что провал наступления ВСУ признали не только многочисленные западные эксперты, но и сам украинский президент Владимир Зеленский. Еще в начале сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что потери ВСУ с июня составили свыше 66 тысяч человек. Президент России Владимир Путин также заявил, что наступление Украины не просто "пробуксовка", а самый настоящий "провал".

На фоне многочисленных потерь Зеленский стал готовиться к объявлению всеобщей мобилизации на Украине. Он также просит страны Запада вернуть на родину уклонистов. Кроме того известно, что опустевшие ряды в Киеве хотят заполнять не только стариками и подростками, но и женщинами.