Как получить скидку по акции или промокоду

Компания ЛитРес бесплатно выпускает для своих клиентов купоны на скидки. Применив содержащийся внутри специального предложения промокод ЛитРес, можно сэкономить на покупке книги или абонемента. Актуальные купоны всегда можно найти на сайте или в приложениях интернет-магазина. Постоянным клиентам промокоды присылают в личный кабинет и на электронную почту. Действующие скидки и подарки от ЛитРес можно найти и на этой странице. Для активации промокода не понадобится выполнять никаких дополнительных условий.

Купоны ЛитРес — лишь часть разнообразной бонусной программы интернет-магазина в %year%. На сервисе регулярно проводятся акции, позволяющие получить скидку на покупки интересных книг. Увидеть такое выгодное предложение можно по стикеру с изображением процента дисконта. Для скидки не нужно использовать промокоды или выполнять другие действия. Часто инициаторами раздачи подарков в виде бесплатной книги в дополнение к покупке или дисконтной цены являются партнеры проекта Litres.

Пользователи официального сайта и приложений сервиса могут присоединиться к местной программе лояльности. После каждого оплаченного заказа участнику начисляется кэшбэк в бонусных рублях. Также баллы можно зарабатывать написанием отзывов и другими проявлениями активности. Полученными деньгами разрешают оплатить до 20% от цены. Возможность применения баллов одновременно с промокодом или другой акцией зависит от условий конкретных предложений. Бумажные книги и некоторые другие товары оплачивать бонусами нельзя.

Участники программ лояльности Много.ру, Связной Плюс, Билайн, Перекресток, Город, Спасибо и ряда других тоже могут зарабатывать баллы на покупках в интернет-магазине ЛитРес. Эти бонусы становятся скидкой при оплате заказов, также их можно обменять на бесплатную электронную книгу или другой подарок, доступный в рамках акции. Размер кэшбэка и правила применения баллов зависят от конкретной программы.