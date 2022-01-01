Подробнее об Oldi

Ветеран российского рынка электроники, компания Oldi, основана в 1992 году и сегодня является крупнейшим оптовым и розничным поставщиком компьютерной техники в стране, предлагает инновационные решения для физических и юридических лиц. Торговая сеть включает магазины, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, а с регионами Oldi работает через онлайн-маркет, распределительный центр и партнерские пункты выдачи. Это позволяет максимально оперативно и недорого доставлять товары во все уголки страны.

Являясь официальным дистрибьютером популярных брендов электроники, Oldi предлагает только оригинальную продукцию с гарантией качества. Весь представленный на онлайн-витрине товар находится в наличии и отгружается в доставку после оформления заказа. В интернет-магазине постоянно действуют акции, скидки и предлагаются купоны с актуальными промокодами на скидку.