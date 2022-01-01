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68 оценок поставлено средняя 4.4
На сайте можно купить компьютеры, ноутбуки, телевизоры, сетевое оборудование, офисную и бытовую технику, а также десятки других товаров. У компании есть гарантийный центр, который обеспечивает быстрый ремонт устройств, вышедших из строя в течение сервисного периода. Покупать технику ... , периферию и расходные материалы можно со скидками, если участвовать в акциях и спецпредложениях сайта. Дополнительно пользователи могут использовать промокоды в OLDI, перечисленные на этой странице, еще больше снижая цену покупок.
Юридический адрес:
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47
Электронная почта:
oldi@oldi.ru
Телефон:
+7 (495) 221-11-11
Соц. сети:
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Ветеран российского рынка электроники, компания Oldi, основана в 1992 году и сегодня является крупнейшим оптовым и розничным поставщиком компьютерной техники в стране, предлагает инновационные решения для физических и юридических лиц. Торговая сеть включает магазины, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, а с регионами Oldi работает через онлайн-маркет, распределительный центр и партнерские пункты выдачи. Это позволяет максимально оперативно и недорого доставлять товары во все уголки страны.
Являясь официальным дистрибьютером популярных брендов электроники, Oldi предлагает только оригинальную продукцию с гарантией качества. Весь представленный на онлайн-витрине товар находится в наличии и отгружается в доставку после оформления заказа. В интернет-магазине постоянно действуют акции, скидки и предлагаются купоны с актуальными промокодами на скидку.
В каталоге интернет-магазина — тысячи позиций. Здесь огромный выбор компьютеров, периферии и комплектующих к ПК. Предлагается офисная техника, ноутбуки, аксессуары, бытовая техника, телевизоры, акустика, видео/аудио, внешние накопители, товары для дома и сада, умная электроника, фото- и видеокамеры, аксессуары, системы видеонаблюдения.
Товары из ассортимента Oldi можно купить со скидкой по актуальному промокоду, опубликованному на этой странице. У Oldi действующий промокод активирует дисконт на первый заказ, на покупку от определенной суммы или при выполнении других условий акции.
Магазин систематически снижает цены на часть ассортимента, публикуя его разделах «Распродажа» и «Уцененные товары», а также запускает акции. В их рамках дарятся подарки к покупкам определенных позиций, снижаются цены на категории, бренды, возвращается кэшбэк и начисляется повышенное количество бонусов. Также есть возможность применить Oldi промокод при оформлении заказа и получить персональную скидку.
Каждый покупатель может вступить в Oldi-Клуб, выпустить виртуальную карту и копить бонусы за покупки. Количество начисляемых бонусов можно посмотреть в карточке товара. При покупках на сумму до 25 тысяч рублей клиенту дается бронзовый статус, при котором он может менять баллы на скидку до 25%. При заказах от 25 до 250 тысяч клиент повышает статус до серебряного и получает возможность покрывать бонусами до 50% чека. Достигнув оборота 250 тысяч рублей, покупатель получает право оплачивать бонусами до 75% от стоимости покупок в Oldi. Зарегистрироваться в программе лояльности можно на сайте магазина менее чем за минуту.
Собранные на этом портале специальных предложений купоны содержат описание действующих акций и актуальные промокоды, для активации которых нужно сделать следующее:
Выбрать специальное предложение и нажать на промокод, после чего он автоматически скопируется для последующего применения.
Перейти на сайт магазина и добавить товары в корзину.
Приступить к оформлению заказа, кликнув по корзине. Вставить промокод в специальное поле и нажать Ок.
После того как цена снизится, можно продолжить оформление заказа.
Для заказа в интернет-магазине Oldi потребуется выбрать товар, добавить его в корзину, активировать промокод и приступить к оформлению:
Указать имя, номер телефона, адрес электронной почты.
Выбрать тип доставки: курьерская служба или самовывоз.
Ввести свой адрес либо выбрать пункт на карте.
Указать способ оплаты, дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить заказ.
После обработки данных с клиентом связываются операторы для уточнения деталей покупки. При условии согласования покупки заказанный товар передается в доставку. Стоимость транспортных услуг рассчитывается автоматически в карточке заказа, а оплатить можно картой онлайн, наличными курьеру или в рассрочку без переплаты. Также за заказ можно рассчитаться банковской картой в пунктах самовывоза или с курьером.
На возврат любых товаров, купленных в магазине, у покупателей есть 14 дней. Главное — представить чек о покупке и доставить ее в ближайший пункт самовывоза.
Для этого нужно переместить товары в корзину, скопировать код и ввести его в соответствующее поле при оформлении заказа.
Участники дисконтной программы получают дополнительные скидки и могут покупать товары по специальным ценам. Кроме того, за каждый заказ на бонусный счет клиента начисляются монеты. Ими можно будет оплачивать часть будущих покупок.
Да, в магазине есть такой способ доставки.
В таком случае можно обратиться в один из сервисных центров магазина.
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