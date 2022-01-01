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Промокоды Oldi на Август

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420Р
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Техника в магазине ОЛДИ со скидкой по промокоду

На сайте можно купить компьютеры, ноутбуки, телевизоры, сетевое оборудование, офисную и бытовую технику, а также десятки других товаров. У компании есть гарантийный центр, который обеспечивает быстрый ремонт устройств, вышедших из строя в течение сервисного периода. Покупать технику ... , периферию и расходные материалы можно со скидками, если участвовать в акциях и спецпредложениях сайта. Дополнительно пользователи могут использовать промокоды в OLDI, перечисленные на этой странице, еще больше снижая цену покупок.


Посетить Oldi
Контакты Oldi

Юридический адрес:
г. Москва, Волгоградский проспект, д. 47

Электронная почта:
oldi@oldi.ru

Телефон:
+7 (495) 221-11-11

Соц. сети:

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Специальные предложения от Oldi

Подробнее об Oldi

Ветеран российского рынка электроники, компания Oldi, основана в 1992 году и сегодня является крупнейшим оптовым и розничным поставщиком компьютерной техники в стране, предлагает инновационные решения для физических и юридических лиц. Торговая сеть включает магазины, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, а с регионами Oldi работает через онлайн-маркет, распределительный центр и партнерские пункты выдачи. Это позволяет максимально оперативно и недорого доставлять товары во все уголки страны. 

Являясь официальным дистрибьютером популярных брендов электроники, Oldi предлагает только оригинальную продукцию с гарантией качества. Весь представленный на онлайн-витрине товар находится в наличии и отгружается в доставку после оформления заказа. В интернет-магазине постоянно действуют акции, скидки и предлагаются купоны с актуальными промокодами на скидку.

Ассортимент товаров в интернет-магазине Олди

В каталоге интернет-магазина — тысячи позиций. Здесь огромный выбор компьютеров, периферии и комплектующих к ПК. Предлагается офисная техника, ноутбуки, аксессуары, бытовая техника, телевизоры, акустика, видео/аудио, внешние накопители, товары для дома и сада, умная электроника, фото- и видеокамеры, аксессуары, системы видеонаблюдения. 

Товары из ассортимента Oldi можно купить со скидкой по актуальному промокоду, опубликованному на этой странице. У Oldi действующий промокод активирует дисконт на первый заказ, на покупку от определенной суммы или при выполнении других условий акции.

Скидки, промокоды и акции интернет-магазина Олди

Магазин систематически снижает цены на часть ассортимента, публикуя его разделах «Распродажа» и «Уцененные товары», а также запускает акции. В их рамках дарятся подарки к покупкам определенных позиций, снижаются цены на категории, бренды, возвращается кэшбэк и начисляется повышенное количество бонусов. Также есть возможность применить Oldi промокод при оформлении заказа и получить персональную скидку.

Каждый покупатель может вступить в Oldi-Клуб, выпустить виртуальную карту и копить бонусы за покупки. Количество начисляемых бонусов можно посмотреть в карточке товара. При покупках на сумму до 25 тысяч рублей клиенту дается бронзовый статус, при котором он может менять баллы на скидку до 25%. При заказах от 25 до 250 тысяч клиент повышает статус до серебряного и получает возможность покрывать бонусами до 50% чека. Достигнув оборота 250 тысяч рублей, покупатель получает право оплачивать бонусами до 75% от стоимости покупок в Oldi. Зарегистрироваться в программе лояльности можно на сайте магазина менее чем за минуту.

Как активировать промокод на сайте Oldi

Собранные на этом портале специальных предложений купоны содержат описание действующих акций и актуальные промокоды, для активации которых нужно сделать следующее:

  1. Выбрать специальное предложение и нажать на промокод, после чего он автоматически скопируется для последующего применения.

  2. Перейти на сайт магазина и добавить товары в корзину.

  3. Приступить к оформлению заказа, кликнув по корзине. Вставить промокод в специальное поле и нажать Ок.

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После того как цена снизится, можно продолжить оформление заказа.

Как оформить заказ на электронику и технику

Для заказа в интернет-магазине Oldi потребуется выбрать товар, добавить его в корзину, активировать промокод и приступить к оформлению:

  1. Указать имя, номер телефона, адрес электронной почты.

  2. Выбрать тип доставки: курьерская служба или самовывоз.

  3. Ввести свой адрес либо выбрать пункт на карте.

  4. Указать способ оплаты, дать согласие на обработку персональных данных и подтвердить заказ.

После обработки данных с клиентом связываются операторы для уточнения деталей покупки. При условии согласования покупки заказанный товар передается в доставку. Стоимость транспортных услуг рассчитывается автоматически в карточке заказа, а оплатить можно картой онлайн, наличными курьеру или в рассрочку без переплаты. Также за заказ можно рассчитаться банковской картой в пунктах самовывоза или с курьером.

Часто задаваемые вопросы про Oldi

★ В течение какого времени можно вернуть товар в OLDI?

На возврат любых товаров, купленных в магазине, у покупателей есть 14 дней. Главное — представить чек о покупке и доставить ее в ближайший пункт самовывоза.

★ Как в ОЛДИ применить промокод для получения скидки?

Для этого нужно переместить товары в корзину, скопировать код и ввести его в соответствующее поле при оформлении заказа.

★ Какие преимущества OLDI предлагает постоянным покупателям?

Участники дисконтной программы получают дополнительные скидки и могут покупать товары по специальным ценам. Кроме того, за каждый заказ на бонусный счет клиента начисляются монеты. Ими можно будет оплачивать часть будущих покупок.

★ Можно ли заказать курьерскую доставку покупок из магазина OLDI?

Да, в магазине есть такой способ доставки.

★ Что делать, если техника, купленная в ОЛДИ, вышла из строя?

В таком случае можно обратиться в один из сервисных центров магазина.

Лучшие промокоды Oldi

Тип купонаОписаниеКод
СкидкаПроцессоры AMD с выгодой до 30% по купону OLDIне требуется
СкидкаСистемы охлаждения для серверов с дисконтом до 10% по промокоду OLDIне требуется
СкидкаКухонные плиты с дисконтом до 7% по купону OLDIне требуется
СкидкаLED-телевизоры от 8700 рублей по купону Олдине требуется
СкидкаСерверные материнские платы от 6940 рублей по промокоду OLDIне требуется
СкидкаКомпьютерные кресла для дома и офиса от 3380 рублей по купону OLDIне требуется
СкидкаМузыкальные центры в ассортименте от 2650 рублей по купону OLDIне требуется
СкидкаКарты памяти Compact Flash Card от 1870 рублей по купону OLDIне требуется
СкидкаСерверные блоки питания в ассортименте от 420 рублей по купону OLDIне требуется
СкидкаБоксы для жестких дисков и SSD винчестеров от 330 рублейне требуется

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